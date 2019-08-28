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Факты / Lifestyle

Как безопасно выйти из поста

В эти дни многие верующие отказывались от любой пищи, особенно в среду и пятницу, переходят только на воду.

Петрів піст

Завершать пост нужно осторожно, рекомендуют медики. Ведь довольно часто именно празднование с обязательным щедрым застольем – с горой ветчины и колбас, майонезных салатов и тортов, и еще и с немалым количеством спиртного – завершается резким ухудшением самочувствия или госпитализацией.

– Все процессы в организме, обмен веществ, он замедляется. Уменьшается производство гормонов, уменьшается производство пищеварительных ферментов. И поэтому, когда человек начинает очень много есть – организм может не переварить эту пищу и могут быть расстройства в пищеварении, – говорит врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Диетологи настоятельно просят разговляться постепенно, сначала съесть  яйцо, кусочек нежирной ветчины и кусок хлеба, потом несколько часов отдохнуть и после тоже есть маленькими порциями.

Тех, кто переедает на праздники, значительно больше, чем тех, кому становится плохо из-за поста. Потому что действительно постится только каждый пятый украинец, а вот за праздничный стол садятся все.

– Люди, которые меньше знают о духовной части – видят, собственно, смысл праздника в том, чтобы сесть, хорошо поесть, хорошо выпить, и поэтому перед ними такая опасность есть, – говорит глава информационного управления Архиепископ Евстратий.

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К слову, Факты ICTV собрали все церковные праздники 2019 в календаре.

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