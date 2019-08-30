Ученые из Центра психиатрических исследований при Гарварде провели генетический анализ около полумиллиона людей и не обнаружили отдельного гена, влияющего на сексуальную ориентацию.
Ученые использовали данные 409 тыс. людей из Биобанка Великобритании и данные более 68 тыс. человек из частной биотехнологической компании 23andMe. Участников также спрашивали, есть ли у них только однополые партнеры или также партнеры другого пола.
Согласно результатам, чувствительность к определенным запахам и регуляция гормонов могут влиять на сексуальную ориентацию. В то же время их общее воздействие не более 1%.
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По мнению ученых, в целом генетика может влиять на сексуальную ориентацию не более чем на 25%. В исследовании говорится, что сексуальное поведение определяют тысячи генетических вариантов, но отдельного гена, отвечающего за ориентацию, нет.
– Исследование доказывает, что разнообразная сексуальное поведение является естественным для человека, – отметили ученые.
По словам ученых, вопросы сексуальной ориентации нужно рассматривать комплексно: учитывать генетические и внешние факторы.
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Источник: Science