Ученые из Центра психиатрических исследований при Гарварде провели генетический анализ около полумиллиона людей и не обнаружили отдельного гена, влияющего на сексуальную ориентацию.

Ученые использовали данные 409 тыс. людей из Биобанка Великобритании и данные более 68 тыс. человек из частной биотехнологической компании 23andMe. Участников также спрашивали, есть ли у них только однополые партнеры или также партнеры другого пола.

Согласно результатам, чувствительность к определенным запахам и регуляция гормонов могут влиять на сексуальную ориентацию. В то же время их общее воздействие не более 1%.

Читайте: Были одержимы: Майли Сайрус со своей девушкой едва не занялись сексом в баре

По мнению ученых, в целом генетика может влиять на сексуальную ориентацию не более чем на 25%. В исследовании говорится, что сексуальное поведение определяют тысячи генетических вариантов, но отдельного гена, отвечающего за ориентацию, нет.

– Исследование доказывает, что разнообразная сексуальное поведение является естественным для человека, – отметили ученые.

По словам ученых, вопросы сексуальной ориентации нужно рассматривать комплексно: учитывать генетические и внешние факторы.

Ранее Факты ICTV писали, как женщине повысить сексуальное желание.

Источник: Science