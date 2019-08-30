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Как очистить организм: 6 продуктов на детокс-завтрак

Если хотите помочь организму очиститься, возьмите на заметку 6 продуктов, которые следует есть на завтрак.

Как очистить организм: 6 продуктов на детокс-завтрак

Есть 6 продуктов, которые помогают организму избавиться от токсинов. Их стоит есть на завтрак.

Зеленый чай

Замените утренний кофе на зеленый чай, который, благодаря высокому содержанию катехина, поможет поддерживать печень здоровой, а также поспособствует детоксикации организма.

Овсянка

Цельные зерна нормализуют работу кишечника, помогая организму очиститься естественным образом. Помните об этом полезном свойстве овсянки и чаще готовьте ее на завтрак.

Спаржа

Спаржа содержит как пребиотики и пробиотики, которые важны для поддержания работы и здоровья пищеварительного тракта. Кроме того, вещества, содержащиеся в этом продукте, препятствуют развитию метеоризма.

Зеленый смузи

Зеленые смузи помогают получать ежедневно необходимые  организму питательные вещества, а также способствуют его очищению. Особенно, если добавлять в напиток такие детокс-продукты, как кресс-салат, шпинат и лимон.

Семена чиа

Богатые омега-3 жирными кислотами и клетчаткой, семена чиа помогают очистить организм и сохранить сердце здоровым.

Фруктовый салат

Свежие фрукты также обладают мягким детокс-эффектом, поэтому чаще балуйте себя фруктовыми салатами с разнообразными ингредиентами.

Читайте: Правильное питание: какие продукты должны быть в рационе каждый день

Фото: Pixabay

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