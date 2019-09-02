Какие продукты способны выполнять функции антибиотиков, разобрались Факты ICTV.

5 природных антибиотиков

Естественные антибиотические вещества не имеют противопоказаний, так как они не приносят такого вреда здоровью, как некоторые аптечные лекарства.

Хрен. Корень хрена содержится энзим и и горчичное масло. Если его растереть, оба вещества соединятся под воздействием кислорода, в результате чего образуется аллиловое горчичное масло (аллилизотиоцианат) — естественный антибиотик. Такое соединение способно успешно бороться с бактериями в носоглотке и в полости рта.

С помощью настойки из 1 ст. ложки тёртого хрена и 3 ст. л. мёда можно вылечить трахеит, бронхит, хронический кашель. Цистит можно устранить, если залить ложку тёртого хрена стаканом кипятка и выпивать по 200 мл такого чая трижды в день.

Клюква – прекрасный антиоксидант. Морс из этой ягоды очищает мочевой пузырь и мочевыводящие протоки от патогенных бактерий.

Для приготовления морса следует смешать клюкву с сахаром (3 к 1) и залить 0,5 литрами тёплой воды.

Чеснок. Способен выводить кишечных и прочих паразитов, а также уничтожает бактерии и вирусу и предотвращает образование тромбов. Он обладает и антиоксидантными свойствами, способен предупредить онкологические заболевания. Чесноком также лечат дифтерию, язвенную болезнь, туберкулёз и различные глистные заболевания.

Как приготовить чесночный ликер: в прозрачную стеклянную ёмкость поместить 12 зубчиков чеснока, залить 3 л красного вина, настаивать на окне 2 недели.

Базилик. Обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами и защищает организм от различных инфекций.

Отвар из базилика (4 ложки измельчённых листьев и 250 мл кипятка) помогает от ангины, головной боли, конъюнктивита.

Голубика. Плоды этого растения содержат естественный аспирин, который купирует болевые ощущения и помогает устранить хронические воспалительные процессы. Голубика действует, как и лекарственные антибиотики, уничтожая бактерии в мочевых путях и не давая инфекции распространиться по всему организму.

Предупреждение: данные растения не заменяют настоящие антибиотики. Самолечение может быть опасно! Придерживайтесь рекомендаций лечащего врача.

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