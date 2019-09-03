Как дергается глаз – знает едва ли не каждый взрослый. В большинстве случаях непроизвольные сокращения мышц века – кратковременное явление, которое не является симптомом серьезных заболеваний, но бывают исключением. Факты ICTV разобрались, почему дергается глаз и что делать, чтобы остановить этот процесс.

Дергающееся веко чаще всего говорит о сбое в работе центральной нервной системы. Случайные электрические импульсы в ​​головном мозге заставляют сокращаться мышцы глаза, что и провоцирует подергивание.

Глазной тик может быть симптомом глаукомы, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, паралича Белла и других. Но в большинстве случаев это явление объясняется проще.

Почему дергается глаз

Есть несколько распространенных причин, которые легко устранить:

стресс;

нехватка сна;

чрезмерное употребление кофе, алкоголя;

курение;

сухость глаз;

реакция организма на лекарства;

яркий свет;

сильный ветер;

длительная работа за компьютером;

неполноценное питание;

низкий иммунитет.

Что делать, если дергается глаз

Проще изменить привычки, которые могут приводить к глазному тику:

Попробуйте заняться медитацией или йогой. Выходите на обед из офиса и старайтесь отвлечься от работы. Приучите себя раньше ложиться в кровать и спать 7-8 часов в день. Контролируйте количество выпитого кофеина. Надевайте солнечные очки в ветреные и солнечные дни. Убедитесь, что полноценно питаетесь. Отрегулируйте освещение на рабочем месте – не сидите в полутьме, но и проследите, чтобы свет не был слишком ярким. Периодически отвлекайтесь от экрана компьютера или ноутбука. Пользуйтесь каплями для глаз. Откажитесь от вредных привычек или хотя бы уменьшите количество алкоголя и сигарет. Перечитайте побочные эффекты препаратов, которые принимаете. Если необходимо, попросите врача заменить их.

Что делать, если веки дергаются в течение нескольких недель? Обязательно проконсультируйтесь с врачом!

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Однако обычно глазной тик – разовое явление, которое редко длится дольше нескольких минут. Не стоит переживать, даже если ситуация повторяется несколько дней подряд. Организм просто сигнализирует о том, что время сделать паузу.

Кстати, в Великобритании подросток потерял зрение из-за того, что питался исключительно чипсами, белым хлебом и картофелем фри.