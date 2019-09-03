PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Почему дергается глаз и как от этого избавиться

Как дергается глаз – знает едва ли не каждый взрослый. В большинстве случаях непроизвольные сокращения мышц века – кратковременное явление, которое не является симптомом серьезных заболеваний, но бывают исключением. Факты ICTV разобрались, почему дергается глаз и что делать, чтобы остановить этот процесс.

Чому смикається око

Дергающееся веко чаще всего говорит о сбое в работе центральной нервной системы. Случайные электрические импульсы в ​​головном мозге заставляют сокращаться мышцы глаза, что и провоцирует подергивание.

Глазной тик может быть симптомом глаукомы, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, паралича Белла и других. Но в большинстве случаев это явление объясняется проще.

Почему дергается глаз

Есть несколько распространенных причин, которые легко устранить:

  • стресс;
  • нехватка сна;
  • чрезмерное употребление кофе, алкоголя;
  • курение;
  • сухость глаз;
  • реакция организма на лекарства;
  • яркий свет;
  • сильный ветер;
  • длительная работа за компьютером;
  • неполноценное питание;
  • низкий иммунитет.

Что делать, если дергается глаз

Проще изменить привычки, которые могут приводить к глазному тику:

  1. Попробуйте заняться медитацией или йогой. Выходите на обед из офиса и старайтесь отвлечься от работы.
  2. Приучите себя раньше ложиться в кровать и спать 7-8 часов в день.
  3. Контролируйте количество выпитого кофеина.
  4. Надевайте солнечные очки в ветреные и солнечные дни.
  5. Убедитесь, что полноценно питаетесь.
  6. Отрегулируйте освещение на рабочем месте – не сидите в полутьме, но и проследите, чтобы свет не был слишком ярким.
  7. Периодически отвлекайтесь от экрана компьютера или ноутбука. Пользуйтесь каплями для глаз.
  8. Откажитесь от вредных привычек или хотя бы уменьшите количество алкоголя и сигарет.
  9. Перечитайте побочные эффекты препаратов, которые принимаете. Если необходимо, попросите врача заменить их.

Что делать, если веки дергаются в течение нескольких недель? Обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Читайте: Как избавиться от мешков под глазами

Однако обычно глазной тик – разовое явление, которое редко длится дольше нескольких минут. Не стоит переживать, даже если ситуация повторяется несколько дней подряд. Организм просто сигнализирует о том, что время сделать паузу.

Кстати, в Великобритании подросток потерял зрение из-за того, что питался исключительно чипсами, белым хлебом и картофелем фри.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка