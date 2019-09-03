Как дергается глаз – знает едва ли не каждый взрослый. В большинстве случаях непроизвольные сокращения мышц века – кратковременное явление, которое не является симптомом серьезных заболеваний, но бывают исключением. Факты ICTV разобрались, почему дергается глаз и что делать, чтобы остановить этот процесс.
Дергающееся веко чаще всего говорит о сбое в работе центральной нервной системы. Случайные электрические импульсы в головном мозге заставляют сокращаться мышцы глаза, что и провоцирует подергивание.
Глазной тик может быть симптомом глаукомы, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, паралича Белла и других. Но в большинстве случаев это явление объясняется проще.
Почему дергается глаз
Есть несколько распространенных причин, которые легко устранить:
- стресс;
- нехватка сна;
- чрезмерное употребление кофе, алкоголя;
- курение;
- сухость глаз;
- реакция организма на лекарства;
- яркий свет;
- сильный ветер;
- длительная работа за компьютером;
- неполноценное питание;
- низкий иммунитет.
Что делать, если дергается глаз
Проще изменить привычки, которые могут приводить к глазному тику:
- Попробуйте заняться медитацией или йогой. Выходите на обед из офиса и старайтесь отвлечься от работы.
- Приучите себя раньше ложиться в кровать и спать 7-8 часов в день.
- Контролируйте количество выпитого кофеина.
- Надевайте солнечные очки в ветреные и солнечные дни.
- Убедитесь, что полноценно питаетесь.
- Отрегулируйте освещение на рабочем месте – не сидите в полутьме, но и проследите, чтобы свет не был слишком ярким.
- Периодически отвлекайтесь от экрана компьютера или ноутбука. Пользуйтесь каплями для глаз.
- Откажитесь от вредных привычек или хотя бы уменьшите количество алкоголя и сигарет.
- Перечитайте побочные эффекты препаратов, которые принимаете. Если необходимо, попросите врача заменить их.
Что делать, если веки дергаются в течение нескольких недель? Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
Читайте: Как избавиться от мешков под глазами
Однако обычно глазной тик – разовое явление, которое редко длится дольше нескольких минут. Не стоит переживать, даже если ситуация повторяется несколько дней подряд. Организм просто сигнализирует о том, что время сделать паузу.
Кстати, в Великобритании подросток потерял зрение из-за того, что питался исключительно чипсами, белым хлебом и картофелем фри.