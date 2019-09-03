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Факты / Lifestyle

В Великобритании подросток потерял зрение из-за чипсов и картофеля фри

В Великобритании подросток потерял зрение из-за того, что питался исключительно чипсами, белым хлебом и картофелем фри.

В Великобритании подросток потерял зрение из-за чипсов и картофеля фри

В Великобритании парень ел  картофель фри, чипсы и белый хлеб и только иногда добавлял в свой рацион ветчину или сосиски.

Медики отметили, что у подростка дефицит витаминов в организме и серьезные нарушения питания. Когда парню было 14 лет, он обратился к врачам из-за упадка сил и усталость. Тогда исследования показали, что у него дефицит витамина B12.

Однако парень и в дальнейшем не придерживался правильного режима питания. Три года спустя его доставили в офтальмологической клиники в Бристоле из-за прогрессирующей потере зрения.

– Его ежедневным питанием была порция картофеля фри. Он также регулярно ел чипсы, иногда – ветчину и белый хлеб. И вообще не употреблял овощей и фруктов, – отметил врач Дениз Атан.

Сам пациент говорил, не переносит некоторые виды пищи, а чипсы и картофель фри – это единственное, что он может есть.

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Медики заявили, что у парня – серьезный дефицит витамина B12, а также других важных витаминов и минералов – в частности меди, селена и витамина D.

В то же время у подростка не было ни лишнего веса, ни чрезмерной худобы.

Зрение парня в конце концов ухудшилось настолько, что соответствует критериям, которые позволили зарегистрировать его как слепого. Однако он все еще может передвигаться без посторонней помощи – благодаря периферийному зрению. Подростку диагностировали пищевую оптическую нейропатии.

Ранее Факты ICTV писали, что в Дагенхэме Великобритании у женщины после укуса комара остановилось сердце.

Источник: ВВС Украина

Фото: Dreamstime

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