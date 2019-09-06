Храп – частое явление, которое характерно примерно для 57% мужчин и 43% женщин. Какие же причины возникновения храпа и каково его влияние на организм? В этом разобрались Факты ICTV.

Какие бывают причины храпа

Человек начинает издавать хриплый звук во сне, когда воздух не может как следует поступать через нос. Нормальному потоку воздуха может препятствовать ряд факторов:

хроническая заложенность носа: некоторые люди храпят только в сезон аллергии или когда у них насморк;

деформация носа и патологии: воздух может плохо циркулировать через искаженную носовую перегородку, большие миндалины или полипы;

плохой мышечный тонус горла и языка: когда мышцы слишком расслаблены, язык начинает опускаться в дыхательные пути. Как правило, это происходит вследствие глубокого сна, алкогольного опьянения. Эти мышцы также теряют тонус с возрастом;

избыточный вес: избыток мягких тканей сдавливает горло, препятствуя потоку воздуха;

побочный эффект от лекарств: снотворные и седативные препараты, антидепрессанты могут провоцировать расслабление мышц языка и горла, что и является причиной возникновения храпа.

Стоит ли переживать

Иногда храп – это не просто периодическое явление, а проявление серьезной болезни под названием синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС). Для этой болезни характерна периодическая задержка дыхания более чем на 15 секунд. В течение ночи на начальной стадии таких задержек может быть до 15, а на тяжелой – более 30.

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Больные СОАС не могут выспаться, потому что мозг постоянно получает сигналы о недостатке кислорода, просыпаются несколько раз за ночь и не могут погрузиться в состояние глубокого сна. В результате регулярно испытывают усталость, сонливость, сухость во рту и головные боли.

Апноэ во сне повышает риск развития:

сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт, гипертония);

сахарного диабета;

ожирения;

импотенции и снижения либидо.

Это опасное заболевание, но его можно вылечить. Например, с помощью СИПАП-аппарата, который помогает полноценно дышать во сне.

Обязательно обратитесь к врачу, если знаете, что храпите, и постоянно чувствуете усталость. Лучше убедиться, что ваши причины храпа безопасны для здоровья.

Ранее Факты ICTV писали, что недосып может повысить шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.