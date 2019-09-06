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Факты / Lifestyle

Храп: почему возникает и чем опасен

Храп – частое явление, которое характерно примерно для 57% мужчин и 43% женщин. Какие же причины возникновения храпа и каково его влияние на организм? В этом разобрались Факты ICTV.

Храп: почему возникает и чем опасен

Какие бывают причины храпа

Человек начинает издавать хриплый звук во сне, когда воздух не может как следует поступать через нос. Нормальному потоку воздуха может препятствовать ряд факторов:

  • хроническая заложенность носа: некоторые люди храпят только в сезон аллергии или когда у них насморк;
  • деформация носа и патологии: воздух может плохо циркулировать через искаженную носовую перегородку, большие миндалины или полипы;
  • плохой мышечный тонус горла и языка: когда мышцы слишком расслаблены, язык начинает опускаться в дыхательные пути. Как правило, это происходит вследствие глубокого сна, алкогольного опьянения. Эти мышцы также теряют тонус с возрастом;
  • избыточный вес: избыток мягких тканей сдавливает горло, препятствуя потоку воздуха;
  • побочный эффект от лекарств: снотворные и седативные препараты, антидепрессанты могут провоцировать расслабление мышц языка и горла, что и является причиной возникновения храпа.

Стоит ли переживать

Иногда храп – это не просто периодическое явление, а проявление серьезной болезни под названием синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС). Для этой болезни характерна периодическая задержка дыхания более чем на 15 секунд. В течение ночи на начальной стадии таких задержек может быть до 15, а на тяжелой – более 30.

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Больные СОАС не могут выспаться, потому что мозг постоянно получает сигналы о недостатке кислорода, просыпаются несколько раз за ночь и не могут погрузиться в состояние глубокого сна. В результате регулярно испытывают усталость, сонливость, сухость во рту и головные боли.

Апноэ во сне повышает риск развития:

  • сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт, гипертония);
  • сахарного диабета;
  • ожирения;
  • импотенции и снижения либидо.

Это опасное заболевание, но его можно вылечить. Например, с помощью СИПАП-аппарата, который помогает полноценно дышать во сне.

Обязательно обратитесь к врачу, если знаете, что храпите, и постоянно чувствуете усталость. Лучше убедиться, что ваши причины храпа безопасны для здоровья.

Ранее Факты ICTV писали, что недосып может повысить шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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