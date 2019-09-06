Сигареты курить вредно, а как насчет кальяна? Факты ICTV разобрались, каково влияние кальяна на организм.

Сигареты = кальян?

При курении сигареты табак сгорает под действием высоких температур, а в кальяне – медленно тлеет. Однако не важно, как дым попадает в организм – он все равно вреден.

Табак для кальяна почти ничем не отличается от сигаретного. В его составе также есть вредные смолы и никотин (хотя и в меньшем количестве), кроме того, еще и пищевые ароматизаторы, в которых также мало полезного.

Сигареты и кальян выделяют продукты горения, которые разрушают бронхиолы (перегородки в легких), убивают легочную ткань, способствуют развитию хронического бронхита. Правда, в случае с сигаретами отравление организма происходит быстро, а с кальяном – медленнее.

Опасный дым

Еще одно отличие в том, что при курении кальяна дым попадает в легкие глубже, повреждая средние и нижние легочные доли. Кроме того, за один сеанс курения кальяна в организм попадает 74,1 литров дыма, тогда как от целой сигареты – 0,6 литра.

А вред от часа курения кальяна такой же, как и от 100 выкуренных сигарет, пишет экс-министр здравоохранения Украины Уляна Супрун.

Читайте: Даже одна сигарета – смертельна. Развеяны мифы про курение

Поэтому самое опасное в кальяне – не никотин, а влияние дыма, который вдыхается через трубку. Опасаться стоит даже безникотинового табака, ведь в его дыме также содержатся вредные смолы и углеводороды.

Очередной повод задуматься

Опасное влияние кальяна на организм подтверждают и следующие моменты:

отсутствие гигиены . Курение кальяна – это традиционно коллективный процесс. Мало кто использует индивидуальные мундштуки, просто передавая трубку по кругу. Но и они на 100% не гарантируют защиту: во время втягивания дыма часть слюны может попасть внутрь трубки, а на следующем вдохе оказаться в чьем-то рту. Таким образом можно заразиться герпесом, гепатитом B, туберкулезом;

. Курение кальяна – это традиционно коллективный процесс. Мало кто использует индивидуальные мундштуки, просто передавая трубку по кругу. Но и они на 100% не гарантируют защиту: во время втягивания дыма часть слюны может попасть внутрь трубки, а на следующем вдохе оказаться в чьем-то рту. Таким образом можно заразиться герпесом, гепатитом B, туберкулезом; вызывает зависимость . Зависимость от кальяна также существует, хотя о ней и мало кто слышал. Ведь в кальянных смесях также присутствует никотин. Исследования ВОЗ подтверждают, что курение кальяна способно подтолкнуть человека начать курить сигареты, даже если до этого у него не было такой привычки;

. Зависимость от кальяна также существует, хотя о ней и мало кто слышал. Ведь в кальянных смесях также присутствует никотин. Исследования ВОЗ подтверждают, что курение кальяна способно подтолкнуть человека начать курить сигареты, даже если до этого у него не было такой привычки; провоцирует болезни . Токсичные вещества в дыме могут вызвать рак легких и другие онкологические заболевания, сердечно-сосудистые и респираторные болезни;

. Токсичные вещества в дыме могут вызвать рак легких и другие онкологические заболевания, сердечно-сосудистые и респираторные болезни; вредит пассивным курильщикам . Люди, находящиеся в одном помещении с людьми, которые курят кальян, также вредят своему здоровью – они вдыхают табачный дым и продукты сгорания;

. Люди, находящиеся в одном помещении с людьми, которые курят кальян, также вредят своему здоровью – они вдыхают табачный дым и продукты сгорания; опасное заблуждение. Вреден ли кальян на молоке так же, как и на воде? Абсолютно точно, но еще опаснее – на алкоголе.

К слову, по данным журнала Forbes, в Украине растет количество подростков, которые курят электронные сигареты.