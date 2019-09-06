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Факты / Lifestyle

Более 100 тыс. ВИЧ-позитивных украинцев живут полноценной жизнью

В Украине более 100 тыс. ВИЧ-позитивных людей, которые способны вести нормальный образ жизни.

ВІЛ

Более 100 тыс. людей в Украине имеют неопределенный уровень нагрузки ВИЧ, что дает им возможность не передавать вирус другим и рожать здоровых детей.

Указанные ВИЧ-позитивные украинцы принимают антиретровирусную терапию.

С 2015 года количество ВИЧ-позитивных лиц, решивших принимать АРТ, увеличилось с 60 тыс. до 107 тыс. человек и 95% из них имеют неопределенный уровень вирусной нагрузки.

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– Мировые исследования доказали, что неопределенный уровень вирусной нагрузки останавливает разрушение иммунной системы человека и заражение ВИЧ… Если неопределяемый уровень будет сохраняться в течение шести месяцев, от такого человека практически невозможно будет заразиться ВИЧ половым путем, – говорится в сообщении.

Указанного состояния можно достичь только если каждый день принимать препараты антиретровирусной терапии.

К слову, Министерство здравоохранения предлагает приравнять к традиционному курению электронные сигареты.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава

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