Какие особенности питания при сахарном диабете – разобрались Факты ICTV.

Сахарный диабет – хроническое заболевание, которым страдает около 7% населения планеты. Согласно данным ВОЗ, за год от сахарного диабета умирает около 4 млн человек. Ежегодно диабетикам проводят примерно 1 млн операций по ампутации ног, а более 600 тыс. больных полностью теряют зрение и страдают от почечной недостаточности.

Статистика ужасает, но она могла бы быть значительно меньше, если бы больные диабетом уделяли больше внимания своему рациону. Ведь болезнь в первую очередь провоцирует расстройство обмена веществ. Бывшая и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун убеждена, что в 80% случаев диабет второго типа можно предотвратить с помощью сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Какие продукты полезны при диабете

Диабетическая диета предусматривает малокалорийный режим здорового питания, богатый питательными веществами. Основной акцент делается на фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. На самом деле так следовало бы питаться всем людям.

Разделим для удобства все продукты на три группы – белки, жиры, углеводы, и рассмотрим каждую из них отдельно.

Опасные углеводы

Углеводы превращаются в глюкозу, которая и повышает уровень сахара. Источник углеводов – хлеб, крупы, рис, макаронные изделия, картофель, молоко, фрукты, сладости. Но это не значит, что нужно полностью от них отказаться.

Однако углеводы в первую очередь должны поступать в организм из овощей, фруктов и цельных зерен. Они обогащены витаминами и минералами, а еще имеют в составе клетчатку, поэтому не будут слишком быстро поднимать уровень сахара.

Кроме того, овощи, фрукты и ягоды положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, выводят вредный для сосудов холестерин.

Питательный белок

Яйца, рыба, мясо, чечевица, грибы, обезжиренные сыры, соя – это то, что можно есть при сахарном диабете. Эти белки защищают организм от инфекций, обезвреживают токсичные вещества и является незаменимым компонентом всех клеток. Белки не повышают уровень сахара в крови, если потреблять их в умеренном количестве, поэтому являются отличным питанием при сахарном диабете.

Диетологи рекомендуют выбирать нежирные продукты животного происхождения, которые лучше усваиваются организмом – курицу, индейку или рыбу.

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Неоднозначные жиры

Жиры также не влияют на уровень сахара в крови, но эксперты рекомендуют не злоупотреблять ими, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний и развития атеросклероза. При сахарном диабете следует отдавать предпочтение жирам растительного происхождения: орехам, оливковому маслу, авокадо, овсяной и гречневой крупам.

Но полный отказ от жиров животного происхождения может спровоцировать расстройство обмена веществ. Поэтому время от времени можно позволить себе сметану, колбасу, сыр, бекон, выпечку и фаст-фуд.

И не налегайте на соль. Она хоть и не увеличивает показатель на глюкометре, однако провоцирует болезни сердца, которые достаточно закономерны для диабетиков.

К слову, ранее мы писали, как сахар влияет на человека.