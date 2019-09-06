Ночью резко “свело” ногу, и вы не знаете, почему это произошло? С такой проблемой сталкивается практически каждый. Факты ICTV предлагают разобраться, от чего возникают судороги и как можно избежать их появления.

Причиной судорог являются сокращение и напряжение мышц, которое нельзя контролировать. При правильной работе мышечные волокна поочередно напрягаются и расслабляются. Во время спазма тонус не ослабевает и фаза расслабления не наступает.

В первую очередь стоит различать локальные и генерализированные судороги. Первые охватывают одну мышцу или небольшую группу, а вторые – несколько крупных групп мышц.

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Локальные судороги в основном проходят без каких-либо последствий для организма, а вот генерализированные у взрослых зачастую бывают признаком серьезных заболеваний – например, эпилепсии, эклампсии. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать подобный симптом и не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью.

У маленьких детей генерализированные судороги часто наблюдаются при повышенной температуре.

До сих пор специалисты не могут дать точный ответ о причине возникновения этого довольно неприятного и крайне болезненного явления. Однако существует несколько вещей, которые способны спровоцировать подобный мышечный спазм.

Причины возникновения судорог

1. Дефицит витаминов и микроэлементов.

2. Образ жизни. Спортсмены могут быть подвержены судорогам вследствие постоянной и порой чрезмерной нагрузки на мышцы. А те, кто ведет малоподвижный образ жизни, страдают из-за нарушенной микроциркуляции крови и недостаточного поступления кислорода в мышечную ткань.

3. Беременность.

4. Прием некоторых лекарств.

5. Неудобная обувь. Зачастую это слишком высокий каблук, неправильно подобранная колодка, отсутствие задника или слишком узкая обувь. Из-за этого мышцы подвергаются чрезмерной нагрузке, а потом не могут расслабиться и спазмируются, вызывая неприятные и даже болезненные ощущения.

6. Перегрев и обезвоживание.

7. Стресс и нервное перенапряжение.

8. Варикозное расширение вен.

9. Ожирение.

10. Неудобное положение ног.

Столкнувшись с подобным явлением единожды, люди особо не стараются разобраться, от чего бывают судороги. Но если это явление случается неоднократно, обязательно обратитесь к врачу.

Ответьте для себя на такие вопросы:

– Судороги повторяются часто?

– Сопровождаются температурой и головной болью?

– Ощущаете серьезный дискомфорт?

Если вы ответили да хотя бы на один из этих вопросов, то причины судорог стоит искать уже со специалистом. Он поможет вовремя поставить правильный диагноз и навсегда избавиться от болезненных ощущений в мышцах, а также не даст упустить из виду какое-либо серьезное заболевание.

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