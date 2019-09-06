В Украине запретили все серии препарата Нимесил из-за маркировки на польском языке.

В Украине запретили все серии обезболивающего, противовоспалительного и жаропонижающего препарата Нимесил.

Соответствующее решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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Речь идет о Нимесиле в гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства Laboratori Guidotti S.p.A, Италия.

Серия 92176 маркирована на польском языке и официально не ввозилась на территорию Украины, было принято решение запретить все серии лекарств с этой дозировкой.

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