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Факты / Lifestyle

В Украине снова запретили популярное обезболивающее – причина

В Украине запретили все серии препарата Нимесил из-за маркировки на польском языке.

В Украине снова запретили популярное обезболивающее – причина

В Украине запретили все серии обезболивающего, противовоспалительного и жаропонижающего препарата Нимесил.

Соответствующее решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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Речь идет о Нимесиле в гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства Laboratori Guidotti S.p.A, Италия.

Серия 92176 маркирована на польском языке и официально не ввозилась на территорию Украины, было принято решение запретить все серии лекарств с этой дозировкой.

Ранее Факты ICTV писали, что перенос острой респираторной вирусной инфекции “на ногах” может привести к воспалению сердечной мышцы.

Фото: Dreamstime

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