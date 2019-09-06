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Факты / Lifestyle

От чего закладывает уши во время полета в самолете

Во время полета в самолете иногда закладывает уши и это – достаточно распространенное явление. Факты ICTV расскажут о его причинах и том, как с этим бороться.

Почему закладывает уши в самолете

Уши в самолете закладывает из-за того, что на высоте снижается атмосферное давление, а в барабанной полости оно должно быть равно обычному показателю.

Во время полета возникает разница давлений, потому барабанная перепонка вдавливается. Люди же ощущают этот эффект как заложенность в ухе.

Указанное явление абсолютно не опасно для людей, ведь организм способен адаптироваться к новым условиям, хоть и не так быстро, как этого иногда хотелось бы.

Для того, чтобы выравнять давление в ухе существует специальное отверстие.

Оно открывается, если совершить несколько глотательных движений, зевнуть, широко открыть рот. Таким образом давление должно выравняться достаточно быстро, а заложенность исчезнет.

Читайте: Храп: почему возникает и чем опасен

Если заложенность ушей в самолете таким образом снять не удается, то можно продуть их. Закройте рот, зажмите нос рукой и попробуйте выдохнуть.

Сами по себе заложенные уши не опасны, однако если вы простужены, то слизь и отек могут значительно сузить канал, из-за чего будут создаваться препятствия для прохода воздуха.

Потому не рекомендуется летать на самолете во время простуды или когда у вас насморк.

К слову, Факты ICTV писали о том, как можно повысить иммунитет.

Фото: Dreamstime

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