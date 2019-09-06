Пять главных опасных побочных эффектов связанных с сексом – в материале Фактов ICTV.

Половой акт иногда приносит не только удовольствие, но и серьезные проблемы со здоровьем. В Испании женщина чуть не умерла от анафилаксии после аллергической реакции на пенициллин.

Медики спасли жизнь пострадавшей, однако она никак не могла понять, как препарат мог попасть в ее организм.

Как выяснилось, пенициллин находился в эякуляте ее полового партнера, который передался во время орального секса.

С аллергической реакцией на сперму иногда сталкиваются и мужчины. Обычно на коже, которая вступила в контакт с эякулятом, появляется отек, покраснение, зуд и сильное жжение. В некоторых случаях это приводит к затрудненному дыханию и даже анафилаксии.

Кроме того, это может привести к синдрому посторгазмичного недомогания, которое сопровождается симптомами гриппа.

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Еще одной опасностью во время секса является поступление во влагалище воздуха, ведь существует небольшая вероятность того, что он попадет в матку.

Это может привести к половому пневмоперитонеуму – смесь газов проходит через фалопиеви трубы в брюшную полость, а затем пузырьки движутся по телу, блокируя кровоток и потенциально убивая человека.

Также во время энергичного секса яичко может вращаться само по себе, сужая семенной канатик, который транспортирует насыщенную кислородом кровь. А это чревато отмиранием тестикулы. Только если человек вовремя среагирует, то проблему можно решить хирургическим путем.

В 2014 году мужчина попал на больничную койку с жалобой на то, что он ослеп во время секса. Как выяснилось, это объясняется реакцией, вызванной задержкой дыхания и обильным сгибанием мышц живота, которое увеличивает глазное давление, разрывая кровеносный сосуд и вызывает слепоту.

Ранее Факты ICTV писали, что активная сексуальная жизнь положительно влияет на продолжительность жизни людей, которые пережили инфаркт миокарда.