Отсутствие секса негативно влияет на женское здоровье и красоту. Факты ICTV узнали о пяти признаках, которые указывают на нехватку интима.
О нехватке секса в жизни женщины говорят плохой сон, высыпания на лице и появление морщин.
Усталость и бессонница
Это связано с выработкой во время секса гормона окситоцина, который помогает мозгу “отключиться” для полноценного отдыха.
Морщины
Во время секса вырабатываются коллагеновые молекулы, которые препятствуют преждевременному появлению морщин.
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Прыщи
Плохое состояние кожи лица, а также высыпания могут быть еще одним признаком того, что у женщины нет нормальной половой жизни. Дело в том, что иммунная система работает хуже, а инфекциям и бактериям проще закрепиться на коже.
Часто болеет
Секс значительно повышает количество противовирусных антител. Обычно они возрастают на 3о%.
Изменения в поведении
Женщина, у которой давно не было секса, срывается на окружающих. Это происходит из-за отсутствия эндорфинов – она не ощущает себя счастливой и довольной.
Врачи советуют во избежание этих проблем заниматься сексом необходимо по меньшей мере два раза в неделю.
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