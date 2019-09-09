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Факты / Lifestyle

5 признаков того, что у женщины нет секса

Отсутствие секса негативно влияет на женское здоровье и красоту. Факты ICTV узнали о пяти признаках, которые указывают на нехватку интима.

5 признаков того, что у женщины нет секса

О нехватке секса в жизни женщины говорят плохой сон, высыпания на лице и появление морщин.

Усталость и бессонница

Это связано с выработкой во время секса гормона окситоцина, который помогает мозгу “отключиться” для полноценного отдыха.

Морщины

Во время секса вырабатываются коллагеновые молекулы, которые препятствуют преждевременному появлению морщин.

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Прыщи

Плохое состояние кожи лица, а также высыпания могут быть еще одним признаком того, что у женщины нет нормальной половой жизни. Дело в том, что иммунная система работает хуже, а инфекциям и бактериям проще закрепиться на коже.

Часто болеет

Секс значительно повышает количество противовирусных антител. Обычно они возрастают на 3о%.

Изменения в поведении

Женщина, у которой давно не было секса, срывается на окружающих. Это происходит из-за отсутствия эндорфинов – она ​​не ощущает себя счастливой и довольной.

Врачи советуют во избежание этих проблем заниматься сексом необходимо по меньшей мере два раза в неделю.

К слову, ранее мы публиковали 11 секретов, как сделать секс регулярным.

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