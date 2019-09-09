Во время процедуры удаления волос с интимных зон возрастает опасность заражения инфекциями.

Исследование ученых из Университета Огайо (США) показало, что удаление волос с интимной зоны не влияет на вероятность заражения гонореей и хламидиозом.

Исследователи опросили 214 женщин, которые рассказали о своих привычках в эпиляции, все участницы сдали тесты на ЗППП. Оказалось, что даже те, кто удаляет волосы в этой области полностью, рискуют не больше, чем те, кто этого не делает.

Действительно ли отсутствие волос способствует проникновению инфекции? При удалении волосков на коже образуются микротравмы, и патогены попадают в организм. Но есть инфекции, опасность заражения которыми возрастает, если брить или удалять воском волосы в интимных местах.

Читайте: Это мой выбор! Ратаковски показала небритые подмышки

Например, это генитальный герпес. Он передается во время кожного контакта, и многие люди вообще не подозревают о заражении, если инфекция себя не проявляет. Чтобы снизить вероятность заражения герпесом, советуют не заниматься сексом в течение суток после эпиляции.

Ранки заживут и проблем не будет.

К слову, Ратаковски не первая, кто выставляет на показ так называемую естественность. Ранее дочь легендарной певицы Мадонны Лурдес Леон поразила поклонников в социальной сети, она опубликовала снимок, где четко прослеживается растительность подмышками и на ногах.

Источник: Cosmo