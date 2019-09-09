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Факты / Lifestyle

Каждый человек прекрасен: почему не существует стандарта красоты

Стандарты красоты в обществе со временем меняются. Почему не существует единого стандарта красоты, читайте на Фактах ICTV.

Каждый человек прекрасен: почему не существует стандарта красоты

Международный день красоты отмечают ежегодно 9 сентября.

Стандарт 90-60-90, который до сих пор будоражит умы многих мужчин, появился лишь в середине ХХ века. До этого в Европе были периоды, когда особенно красивыми считались полные женщины.

Многие украинцы до сих пор живут с гендерными стереотипами внешности и позволяют себе травить тех, кто эти стереотипы ломает. Быть полной — не стыдно, отказаться от признаков маскулинности — право выбора каждого человека, а протез вместо ноги — не приговор.

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В эпоху интернета представление о красоте начали меняться у людей гораздо быстрее, чем когда-либо в истории.

Сначала нам нравились гладко выбритые мужские лица. Но когда в моду вошла борода, наши предпочтения начали меняться. Видя повсюду бороды разного калибра, ми начали осознавать, что кое-что в этом есть.

Видимо, тысячелетия естественного отбора заставили нас отдавать предпочтение определенным чертам внешности. Например, мы считаем симметричные лица более привлекательными – потому что они свидетельствуют о здоровых генах человека.

– Красота в глазах смотрящего, – говорил Оскар Уайльд

Очень важно осознать – и мужчинам, и женщинам – что никакого эталона красоты, на самом деле, не существует, и любые попытки установить некий стандарт представляют собой лишь искусственное конструирование внешности, создание мифа.

Каждый человек прекрасен: почему не существует стандарта красоты / 2 фотографии

Самая красивая женщина – та, которая живет в гармонии с собой, а искусственную женщину, которая лепит из себя стандарт, будут использовать как объект.

А чтобы ваше самочувствие было еще лучшим, заведите себе питомца.

Ранее, Факты ICTV писали пять причин, почему нужно завести кота.

Фото: Pexels

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