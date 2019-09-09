Погоня за новинками в сфере красоты иногда становится маниакальной, а в некоторых случаях даже фатальной. Как не стать жертвой моды и чем опасны бьюти-тренды – в материале Фактов ICTV.

Чтобы не пострадать от новых тенденций, нужно думать на шаг вперед, уверена дерматолог и косметолог Анастасия Заславская.

– Перед тем как пойти на поводу у моды, необходимо задать себе два основных вопроса – для чего я хочу это сделать и модно ли это будет через 5-10-15 лет?, – говорит Заславская.

Татуаж глазных яблок

Одним из самых опасных бьюти-трендов поистине является татуаж глазных яблок.

По технике выполнения процедура больше напоминает инъекцию. В глазное яблоко специальным шприцем вводится пигмент, который и окрашивает его в нужный цвет.

Из-за этого веяния моды уже пострадала 24-летняя канадская модель Кэтт Галлингер. Она решила изменить цвет белка правого глаза с помощью татуировки и чуть не ослепла.

Из-за не профессиональности мастера-тату из ее глаза начала сочиться фиолетовая жидкость, а зрение стало падать.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо учитывать, что тренд – это что-то новое, еще не испытанное, а значит и его технология не проверена.

– Готовы ли вы доверить свои глаза специалистам, у которых по объективным причинам просто нет и не может быть многолетнего опыта в этой процедуре? – предупреждает косметолог.

Узорчатый загар

Еще одним сомнительным трендом является узорчатый загар – получение рисунков на теле с помощью специального трафарета, либо очень искусно нанесенного крема от загара.

Чтобы получить желаемый эффект люди часами готовы лежать под палящим солнцем, не взирая на последствия. А они, по словам врачей, могут быть крайне тяжелыми и закончиться трагично – раком кожи.

– Любой загар в принципе не несет пользы – от него стареет кожа, появляются пигментные пятна, а также большие дозы солнца могут спровоцировать рак кожи. Поэтому я бы ни в коем случае не советовала ни одной из своих пациенток пробовать такой загар, – заявляет Заславская.

Абсурдные татуировки

2017 год полноправно можно назвать годом самых абсурдных татуировок. Под грудью, на ушах и под мышками – где только не делали татуировки любители бьюти-трендов. Сейчас, благо, модниц попустило. Но татуировки все также остаются одним из излюбленных способов украсить свое тело и порой в самых неожиданных местах.

Кажется, что модниц и модников не пугает даже огромный спектр опасностей – занесение инфекции, сифилис, СПИД, гепатит разных типов, туберкулез и т.д.

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Не настораживает людей и то, что, к примеру, татуировки на ушах вывести будет очень непросто.

– Я как косметолог регулярно сталкиваюсь с тем, что девочки приходят с просьбой удалить татуировку. Эта услуга настолько популярна, что в косметологических центрах есть отдельная процедура, которая так и называется – “удаление татуировок”, – сообщает специалист.

О чем это говорит? О том, что люди часто жалеют о своем решении сделать татуировку. Поэтому, прежде чем решиться на такой шаг – сто раз подумайте.

– Серьезный мастер татуировок всегда до начала работы расскажет о том, что за татуировкой нужно ухаживать и обновлять ее. Что по мере естественного старения кожи внешний вид татуировки будет меняться. Серьезные специалисты даже могут отговаривать потенциальных клиентов… – говорит Заславская.

Глиттер в маске для лица

Девочки любят все блестящее и сияющее – этим можно объяснить такую сумасшедшую популярность стробинга (техника коррекции лица с помощью хайлайтера или легкой сияющей пудры) и мерцающего макияжа.

Но в отличие от сертифицированных косметических продуктов, обычный глиттер (разноцветные декоративные, мелкие и рассыпчатые блестки), купленный в магазине не проходил надлежащего тестирования, а значит, он может быть опасен для здоровья.

– Все мы хотим быть красивыми, и поэтому, если не делаем татуировки и не идем загорать, то экспериментируем дома. Например, некоторые девочки наносят глиттер на все лицо – и это очень печально, потому что потом приходится лечить воспаления и чистить забившиеся поры, – рассказывает косметолог.

Некоторые делают макияж с помощью глиттера, замазывая все лицо блестками. Впервые, такое новшество было показано на осеннем показе Giambattista Valli в Париже.

Все эти бьюти-тренды говорят лишь об одном – бездумная погоня за модой не только стирает нашу индивидуальность, но и причиняет серьезный вред здоровью.

Ранее Факты ICTV писали о модных тенденциях в маникюре этой осенью.

Ангелина Малиновская

Фото: Instagram