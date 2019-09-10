Ученые утверждают, что существует связь между числом сексуальных партнеров и способностью испытывать оргазм.

Между количеством партнеров в сексе и способностью испытывать оргазм есть связь.

К такому выводу в ходе эксперимента пришли ученые. Они опросили 650 женщин в возрасте старше 18 лет, с активной половой жизнью. Выяснилось, что очень важными показателями для женщины являются размер полового члена, эмоции, оргазм.

При этом чаще испытывали оргазм те, у кого было меньше 20 партнеров.

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Опрос показал, что у 35% женщин было более 25 партнеров, у 35% – менее 5, у 25% – 5-10 мужчин, у 14% – более 20 мужчин.

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