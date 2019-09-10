Ученые определили причину заболеваний, которые провоцирует курение электронных сигарет и вейпов.

В электронных сигаретах и вейпах содержится масляная форма витамина Е, которая и провоцирует болезни легких. Это вещество не приносит вред, если употреблять его в виде витаминной добавки, но витамин Е действует пагубно при вдыхании.

Маслоподобные свойства витамина могут вызвать кашель, боль в груди и одышку.

Небезопасное вещество нашли в каннабисе и жидкостях для вейпов, которые употребляли больные, а также в организме самих пациентов. Это первое вещество, которое было обнаружено в организме у всех заболевших, а также в употребляемых ими жидкостях.

Читайте: Стоит ли переходить на вейп

К такому выводу в ходе проведенных исследований пришли ученые США. Результаты они опубликовали на сайте Департамента здравоохранения американского штата Нью-Йорк. Далее ученые будут проводить дополнительные исследования.

Напомним, что в начале августа в США зафиксировали 94 случая болезни легких. И они, по словам медиков, вызваны курением электронных сигарет. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо даже предлагает запретить электронные сигареты на законодательном уровне.