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Факты / Lifestyle

Почему электронные сигареты и вейп убивают – ученые назвали причину

Ученые определили причину заболеваний, которые провоцирует курение электронных сигарет и вейпов.

Почему электронные сигареты и вейп убивают – ученые назвали причину

В электронных сигаретах и вейпах содержится масляная форма витамина Е, которая и провоцирует болезни легких. Это вещество не приносит вред, если употреблять его в виде витаминной добавки, но витамин Е действует пагубно при вдыхании.

Маслоподобные свойства витамина могут вызвать кашель, боль в груди и одышку.

Небезопасное вещество нашли в каннабисе и жидкостях для вейпов, которые употребляли больные, а также в организме самих пациентов. Это первое вещество, которое было обнаружено в организме у всех заболевших, а также в употребляемых ими жидкостях.

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К такому выводу в ходе проведенных исследований пришли ученые США. Результаты они опубликовали на сайте Департамента здравоохранения американского штата Нью-Йорк. Далее ученые будут проводить дополнительные исследования.

Напомним, что в начале августа в США зафиксировали 94 случая болезни легких. И они, по словам медиков, вызваны курением электронных сигарет. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо даже предлагает запретить электронные сигареты на законодательном уровне.

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