Споры врачей по поводу пользы или вреда пива для здоровья никогда не прекращались. Однако есть группы людей, которым категорически запрещен этот слабоалкогольный напиток.

Чрезмерное употребление пива приводит к так называемому пивному алкоголизму. Два литра напитка действуют на организм как стакан водки, говорят ученые.

Но этот неопровержимый факт не снижает его популярность. Поэтому стоит напомнить, кому оно запрещено категорически.

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Кому нельзя пиво

На первом месте – дети и подростки. Пиво негативно влияет на гормональный баланс растущего организма, а также развитие мозга и внутренних органов.

Беременные женщины. Запрещены даже маленькие дозы, в том числе безалкогольное – не ставьте под угрозу формирование плода. Внешне ребенок может родиться здоровым, но пристрастие женщины к пиву во время беременности скажется на сообразительности и поведении малыша.

Семейные пары, планирующие зачатие ребенка. Даже одна бутылка может впоследствии привести к отклонениям в физическом или психическом развитии малыша.

Мамы, которые кормят грудью. Миф о том, что для повышения лактации нужно глотнуть пива, приводит к нарушениям в организме, а также приучению ребенка к алкоголю с пеленок. Кроме того, это скажется на его дальнейшем развитии.

Напомним, ранее ученые сказали, можно ли смешивать вино с пивом.