Какие блюда и продукты стоит брать с собой на обед в офис, рассказывают Факты ICTV

Что брать с собой в офис на обед

Овсянка и гречка. Их достаточно просто готовить (нужно просто залить кипятком, дать настояться 15-20 минут). Кроме того, эти каши насыщены белком, углеводами, минералами и витаминами.

Их достаточно просто готовить (нужно просто залить кипятком, дать настояться 15-20 минут). Кроме того, эти каши насыщены белком, углеводами, минералами и витаминами. Мюсли. Идеально подойдут для перекуса, только при покупке обратите внимание, чтобы на них не было указано в составе сахара и ненатуральных добавок.

Идеально подойдут для перекуса, только при покупке обратите внимание, чтобы на них не было указано в составе сахара и ненатуральных добавок. Творог. Только покупать его стоит непосредственное перед обедом или в начале рабочего дня и только в вакуумной упаковке. В 300 г творога содержится суточная доза белка, которая способно полноценно заменить другие животные белки.

Только покупать его стоит непосредственное перед обедом или в начале рабочего дня и только в вакуумной упаковке. В 300 г творога содержится суточная доза белка, которая способно полноценно заменить другие животные белки. Варенные яйца. В них содержится витамин D, который способен регулировать кальций в организме.

В них содержится витамин D, который способен регулировать кальций в организме. Сезонные овощи. Например, можно сделать салат из свежих помидор, огурца и сладкого перца.

Например, можно сделать салат из свежих помидор, огурца и сладкого перца. Варенная курица. Она не только побережет вашу фигуру, но и сохранит в порядке нервную систему, так как содержит белок и глютамин.

Она не только побережет вашу фигуру, но и сохранит в порядке нервную систему, так как содержит белок и глютамин. Кефир или ряженка . Они способствуют выведению токсинов из организма.

. Они способствуют выведению токсинов из организма. Ягоды, фрукты, орехи, сухофрукты . Отличный вариант для быстрого перекуса.

Не забывайте, что для нормальной работы нашего организма необходимо в день выпивать по 1,5-2 литра воды.