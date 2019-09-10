Какие блюда и продукты стоит брать с собой на обед в офис, рассказывают Факты ICTV
Что брать с собой в офис на обед
- Овсянка и гречка. Их достаточно просто готовить (нужно просто залить кипятком, дать настояться 15-20 минут). Кроме того, эти каши насыщены белком, углеводами, минералами и витаминами.
- Мюсли. Идеально подойдут для перекуса, только при покупке обратите внимание, чтобы на них не было указано в составе сахара и ненатуральных добавок.
- Творог. Только покупать его стоит непосредственное перед обедом или в начале рабочего дня и только в вакуумной упаковке. В 300 г творога содержится суточная доза белка, которая способно полноценно заменить другие животные белки.
- Варенные яйца. В них содержится витамин D, который способен регулировать кальций в организме.
- Сезонные овощи. Например, можно сделать салат из свежих помидор, огурца и сладкого перца.
- Варенная курица. Она не только побережет вашу фигуру, но и сохранит в порядке нервную систему, так как содержит белок и глютамин.
- Кефир или ряженка. Они способствуют выведению токсинов из организма.
- Ягоды, фрукты, орехи, сухофрукты . Отличный вариант для быстрого перекуса.
Не забывайте, что для нормальной работы нашего организма необходимо в день выпивать по 1,5-2 литра воды.