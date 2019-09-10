PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Что есть в офисе – блюда и продукты

Какие блюда и продукты стоит брать с собой на обед в офис, рассказывают Факты ICTV

Что есть в офисе – блюда и продукты

Что брать с собой в офис на обед

  • Овсянка и гречка. Их достаточно просто готовить (нужно просто залить кипятком, дать настояться 15-20 минут). Кроме того, эти каши насыщены белком, углеводами, минералами и витаминами.
  • Мюсли. Идеально подойдут для перекуса, только при покупке обратите внимание, чтобы на них не было указано в составе сахара и ненатуральных добавок.
  • Творог. Только покупать его стоит непосредственное перед обедом или в начале рабочего дня и только в вакуумной упаковке. В 300 г творога содержится суточная доза белка, которая способно полноценно заменить другие животные белки.
  • Варенные яйца. В них содержится витамин D, который способен регулировать кальций в организме.
  • Сезонные овощи. Например, можно сделать салат из свежих помидор, огурца и сладкого перца.
  • Варенная курица. Она не только побережет вашу фигуру, но и сохранит в порядке нервную систему, так как содержит белок и глютамин.
  • Кефир или ряженка. Они способствуют выведению токсинов из организма.
  • Ягоды, фрукты, орехи, сухофрукты . Отличный вариант для быстрого перекуса.

Не забывайте, что для нормальной работы нашего организма необходимо в день выпивать по 1,5-2 литра воды.

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка