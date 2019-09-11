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Почему люди полнеют с возрастом – названа причина

Люди полнеют с возрастом, так как уменьшается скорость, с которой молекулы жира расщепляются в организме.

Почему люди полнеют с возрастом – названа причина

Причина, из-за которой с возрастом человек набирает вес, заключается в том, что в жировой ткани уменьшается липидный обмен.

К такому выводу пришли ученые из Швейцарии, пригласив к эксперименту 54 мужчин и женщин.

Липидный обмен – скорость, с которой молекулы жира расщепляются и запасаются в клетках. Специалисты указывают, что люди с возрастом полнеют, даже если количество потребляемой пищи и физических упражнений осталось на прежнем уровне.

За 13 лет наблюдений исследователи определили, что вес пациентов, которые не сокращали количество потребляемых калорий, увеличился в среднем на 20%.

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Также исследование подтвердило выдвинутую ранее гипотезу о том, что увеличение физнагрузок может ускорить липидный метаболизм.

К слову, ученые определили продукт, который положительно влияет на организм и помогает побороть ожирение.

Источник: Karolinska Institutet

Фото: Dreamstime

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