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Дневной сон уменьшает риск инфарктов – сколько нужно спать

Чтобы уменьшит риск инфарктов и инсультов рекомендуется выделять на дневной сон от пяти минут до часу дважды в неделю.

сон

Дневной сон от пяти минут до часу дважды в неделю уменьшит риск инфарктов и инсультов.

Исследователи из Университетской больницы Лозанны в Швейцарии изучали связь между частотой и продолжительностью сна и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые наблюдали за 3 462 людьми в возрасте от 35 до 75 лет в течение чуть более пяти лет.

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Исследователи заметили, что те, кто иногда дремал, на 48% реже переносили инфаркт, инсульт или сердечную недостаточность, чем те, кто этого не делал.

Также было установлено, что люди, которые спали один или два раза в неделю, вели более здоровый или организованный образ жизни. Те, кто ежедневно дремал, вероятно, были менее здоровы.

– Это означает, что первая модель случайного дневного сна является преднамеренной, а вторая – более регулярного – вероятно, представляет субклиническое заболевание, связанное с более плохим образом жизни. Это могло бы объяснить различия в рисках, – сказал профессор метаболической медицины в университете Глазго Навид Саттар

Ранее американские ученые предупредили о предвестниках инсульта или сердечного приступа.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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