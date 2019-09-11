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Факты / Lifestyle / Здоровье

Лептоспироз: что за болезнь, симптомы, как бороться

Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира (Leptospira). Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой.

Лептоспіроз

Эту болезнь переносят грызуны, промысловые животные, такие как сурки, домашние животные (крупный рогатый скот, собаки, свиньи, лошади). Именно от них можно заразиться заболеванием при непосредственном контакте. От человека подхватить лептоспироз невозможно.

Инкубационный период заболевания длится около недели и после проявляется следующими симптомами:

  • Общая интоксикация организма;
  • Озноб;
  • Сильная головная боль;
  • Высокая температура;
  • Сильная боль в мышцах;

У некоторых больных появляется сыпь, диарея, кашель и кровохарканье.

Во многих случаях заболевания, требуется проведение реанимационных мероприятий, так как смертность от лептоспироза составляет 10%.

При такой болезни нужно как можно быстрее обратиться к врачам, чтобы они прописали качественное лечение. Медики могут назначить пенициллин, левомицетин, эритромицин, стрептомицин.

Чтобы препараты оказывали лечебный эффект, нужно начать их прием не позже 4-го дня от момента начала болезни. Кроме того, больному необходимо придерживаться постельного режима и пить много воды.

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