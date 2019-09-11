Вести здоровый образ жизни стало модным. Однако все любители здоровой жизни допускают распространенные ошибки.
Основные ошибки любителей здорового образа жизни
- Заставлять себя любить полезную еду.
Начать вести здоровый образ жизни – значит полностью пересмотреть пищевые привычки. Очень важно подобрать для себя правильные продукты и их сочетания, чтобы они действительно вам нравились. Вы всегда можете для себя выбрать правильный и вкусный продукт, и при этом не обязательно зацикливаться только на одном.
- Пить слишком много воды.
Два литра воды – это среднее количество, которое необходимо здоровому человеку. При этом, они могут быть не личной нормой для вас. Лучше всего подобрать вашу личную норму воды, которую нужно пить в течении дня, с помощью врача.
- Покупать продукты, исходя из их калорийности.
Не всегда низкое содержание жира и калорий означает – качество. Опять таки, для того, чтобы выяснить тот баланс калорий, жира и углеводов следует проконсультироваться с врачем.
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- Игнорировать стресс.
Одно правильное питание не сделает вас здоровым человеком. Также очень важно справляться со стрессом. Обратите внимание на расслабляющую йогу.
- Жить по принципу “без боли нет результата”.
Не всегда мышечная боль значит, что тренировка прошла успешно, возможно вы могли получить травму. Поэтому всегда перед тем, как заняться спортом делайте разминку и растяжку.
- Употреблять поливитамины.
Опять таки, без контроля врача, вследствии неконтролируемого приема поливитаминов, вы можете получить перенасыщения элементами. Прием таких лекарств должен быть строго по рекомендации врача!
- Не нарушать правила.
Если вы сидите на строгой диете, это не значит, что вы не можете себе позволять лишнего. Раз в неделю можно устраивать читмил.
- Считать худобу синонимом здоровья.
Голодание уже давно признали неправильным и вредным, но некоторые все еще считают, что это правильный подход к питанию. Если вы хотите сохранить себя в нормально весе, то подберите для себя оптимальное питание.
- Не высыпаться.
Не стоит забывать, что организму необходимо время на восстановление, поэтому не стоит изнурять себя ранними подъемами. Здоровый сон избавит вас от напряжения и усталости.
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