Вести здоровый образ жизни стало модным. Однако все любители здоровой жизни допускают распространенные ошибки.

Основные ошибки любителей здорового образа жизни

Заставлять себя любить полезную еду.

Начать вести здоровый образ жизни – значит полностью пересмотреть пищевые привычки. Очень важно подобрать для себя правильные продукты и их сочетания, чтобы они действительно вам нравились. Вы всегда можете для себя выбрать правильный и вкусный продукт, и при этом не обязательно зацикливаться только на одном.

Пить слишком много воды.

Два литра воды – это среднее количество, которое необходимо здоровому человеку. При этом, они могут быть не личной нормой для вас. Лучше всего подобрать вашу личную норму воды, которую нужно пить в течении дня, с помощью врача.

Покупать продукты, исходя из их калорийности.

Не всегда низкое содержание жира и калорий означает – качество. Опять таки, для того, чтобы выяснить тот баланс калорий, жира и углеводов следует проконсультироваться с врачем.

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Игнорировать стресс.

Одно правильное питание не сделает вас здоровым человеком. Также очень важно справляться со стрессом. Обратите внимание на расслабляющую йогу.

Жить по принципу “без боли нет результата”.

Не всегда мышечная боль значит, что тренировка прошла успешно, возможно вы могли получить травму. Поэтому всегда перед тем, как заняться спортом делайте разминку и растяжку.

Употреблять поливитамины.

Опять таки, без контроля врача, вследствии неконтролируемого приема поливитаминов, вы можете получить перенасыщения элементами. Прием таких лекарств должен быть строго по рекомендации врача!

Не нарушать правила.

Если вы сидите на строгой диете, это не значит, что вы не можете себе позволять лишнего. Раз в неделю можно устраивать читмил.

Считать худобу синонимом здоровья.

Голодание уже давно признали неправильным и вредным, но некоторые все еще считают, что это правильный подход к питанию. Если вы хотите сохранить себя в нормально весе, то подберите для себя оптимальное питание.

Не высыпаться.

Не стоит забывать, что организму необходимо время на восстановление, поэтому не стоит изнурять себя ранними подъемами. Здоровый сон избавит вас от напряжения и усталости.

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