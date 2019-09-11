Существует несколько причин из-за которых женщина не испытывает оргазм.

Сидячий образ жизни, обезвоживание, лекарства, высокие каблуки и неспособность откровенно поговорить с партнером являются причинами отсутствия оргазма у женщины.

Давайте разбираться с каждой из них подробнее.

Сидячий образ жизни

От длительного сидения ослабевают мышцы таза, а ведь именно они играют немаловажную роль при оргазме. Терапевт-сексолог Кат Ван Кирк советует завести будильник и каждые полчаса вставать и разминаться. Так же делайте упражнения для вумбилдинга и просто сжимайте влагалищные мышцы, пока сидите.

Обезвоживание

Необходимо выпивать два литра воды в течение дня. В противном случае нарушается обмен веществ и выработка гормонов. Ну и о каком оргазме может идти речь?

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Лекарства

Обезболивающие препараты отключают чувствительность и нервы, чтобы снять болевые ощущения. Но вместе с тем они препятствуют и получению удовольствия.

Высокие каблуки

Каблуки нарушают кровообращение и сказываются на способности испытать оргазм. Доктор Эден Фромберг утверждает, что постоянно напряженные мышцы ног является одной из причин проблем с оргазмом.

Боязнь откровенности

Постель – место откровений. Тут не нужно скрывать все под несколькими завесами тайны. Научитесь честно признаваться в своих желаниях и в диалоге прямо высказывайте свои пожелания. Не стесняйтесь – на кону ваше удовольствие.

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