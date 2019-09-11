В инфекционную больницу с диагнозом менингит госпитализированы шесть учеников школы №155 в Харькове.

В Харькове менингитом заболели ученики шестого и восьмого классов школы №155.

По словам директора Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любови Махоты, пятеро детей заболели еще до начала учебного года и один ребенок – на третий день посещения школы.

Возможно, дети контактировали вне школы, поэтому вспышку заболевания не связывают с учебным заведением.

В школе провели дезифенкцию и другие противоэпидемические мероприятия.

Читайте: Сгорел за два дня. В Хмельницкой области от менингита умер младенец

Махота напомнила, что менингококовая инфекция передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, ей также присуща сезонность – повышение уровня заболеваемости в конце августа – начале сентября.

Ранее Факты ICTV рассказывали о симптомах и последствиях менингита.

Источник: Коментарі