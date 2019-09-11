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Факты / Lifestyle / Здоровье

Вспышка менингита в Харькове: в больнице шестеро школьников

В инфекционную больницу с диагнозом менингит госпитализированы шесть учеников школы №155 в Харькове.

Лікарня

В Харькове менингитом заболели ученики шестого и восьмого классов школы №155.

По словам директора Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любови Махоты, пятеро детей заболели еще до начала учебного года и один ребенок – на третий день посещения школы.

Возможно, дети контактировали вне школы, поэтому вспышку заболевания не связывают с учебным заведением.

В школе провели дезифенкцию и другие противоэпидемические мероприятия.

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Махота напомнила, что менингококовая инфекция передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, ей также присуща сезонность – повышение уровня заболеваемости в конце августа – начале сентября.

Ранее Факты ICTV рассказывали о симптомах и последствиях менингита.

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Фото: Dreamstime

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