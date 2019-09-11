С проблемой появления пивного живота сталкиваются едва ли не все любители пива. Как пить пиво и не толстеть – читайте в материале.

Алкоголь – один из самых калорийных продуктов. Но калорийность пива не такая уж и высокая. Она составляет лишь 40-50 килокалорий на 100 г.

Чтобы пить пиво и не толстеть, нужно соблюдать простые правила.

При выборе напитка нужно обращать внимание на состав. Светлое пиво действительно может содержать меньше спирта или калорий, тогда как низкоуглеводный напиток, скорее всего, содержит лишь немного меньше углеводов.

Поможет держать фигуру в норме безалкогольное пиво. Оно менее калорийно, чем обычное.

Кстати, значение имеет даже пивной бокал. Его форма влияет на алкогольное “поведение”.

В 2015 году ученые провели эксперимент, который показал, что люди пьют больше, если пиво разливают в изогнутые или разноцветные стаканы. Кроме того, когда пиво наливают в стакан с отметками о количестве выпитого, то скорость питья увеличивается до 10 минут (по сравнению с 9,1 минутами без отметок).

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Еще одной причиной появления пивного живота являются закуски, которые человек употребляет вместе с пивом. А наличие хмеля в пиве сильно повышает аппетит.

Часто вместе с бокалом напитка может пойти пачка чипсов, копченая рыба, сухарики, жареные куриные крылышки. Все эти продукты очень калорийны. Именно они, прежде всего, приводят к увеличению массы тела.

Попробуйте пить пиво без закусок и убедитесь в том, что живот перестанет расти.

Следует также помнить о норме пива, которую можно выпить в течение дня. Чтобы не растягивать свой желудок, нужно ограничиться тремя-четырьмя стаканами в день. Ведь растянутый желудок может вызвать переедание.

Также не рекомендуется пить пиво вечером и сочетать его с соленой пищей. Это может вызвать отеки, которые приводят к увеличению объема тела.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, кому категорически нельзя пить пиво.