Похмелье – состояние, вызванное отравляющим действием алкоголя на организм. Как с ним бороться, разобрались Факты ICTV.
Симптомы похмелья:
- сильное чувство жажды, сухость во рту
- отеки
- головная боль
- дрожь во всем теле
- тошнота, возможна рвота
- апатия, невозможность сосредоточиться, депрессия
Несколько способов быстро снять похмелье:
- Пейте жидкость. Она поможет достаточно быстро вывести алкоголь из организма.
- Выспитесь. Не важно какое время суток, просто зашторьте окна и попросите, чтобы вас никто не беспокоил.
- Примите контрасnный душ.
- Сделайте холодный компресс. Это поможет избавиться от головной боли.
- Прогуляйтесь на свежем воздухе. Свежий воздух способен отрезвить.
- Примите таблетки. Тут вам поможет активированный уголь и энтеросгель.
- Погрызите кору ивы. Это старый, но проверенный метод.
- Ешьте мед. Он поможет вам восстановить уровень глюкозы в организме.
- Позавтракайте. Этот прием пищи не в коем случае нельзя пропускать. Еда должна быть легкой.
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