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Факты / Lifestyle / Здоровье

Как снять похмелье

Похмелье – состояние, вызванное отравляющим действием алкоголя на организм. Как с ним бороться, разобрались Факты ICTV.

Как снять похмелье

Симптомы похмелья:

  • сильное чувство жажды, сухость во рту
  • отеки
  • головная боль
  • дрожь во всем теле
  • тошнота, возможна рвота
  • апатия, невозможность сосредоточиться, депрессия

Несколько способов быстро снять похмелье:

  • Пейте жидкость. Она поможет достаточно быстро вывести алкоголь из организма.
  • Выспитесь. Не важно какое время суток, просто зашторьте окна и попросите, чтобы вас никто не беспокоил.
  • Примите контрасnный душ.
  • Сделайте холодный компресс. Это поможет избавиться от головной боли.
  • Прогуляйтесь на свежем воздухе. Свежий воздух способен отрезвить.
  • Примите таблетки. Тут вам поможет активированный уголь и энтеросгель.
  • Погрызите кору ивы. Это старый, но проверенный метод.
  • Ешьте мед. Он поможет вам восстановить уровень глюкозы в организме.
  • Позавтракайте. Этот прием пищи не в коем случае нельзя пропускать. Еда должна быть легкой.

Читайте: Как пережить похмелье на работе

Фото: Dreamstime

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