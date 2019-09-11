Сентябрь, 11 в 13:20

Как снять похмелье

Похмелье – состояние, вызванное отравляющим действием алкоголя на организм. Как с ним бороться, разобрались Факты ICTV. Симптомы похмелья: сильное чувство жажды, сухость во рту

отеки

головная боль

дрожь во всем теле

тошнота, возможна рвота

апатия, невозможность сосредоточиться, депрессия Несколько способов быстро снять похмелье: Пейте жидкость. Она поможет достаточно быстро вывести алкоголь из организма.

Она поможет достаточно быстро вывести алкоголь из организма. Выспитесь. Не важно какое время суток, просто зашторьте окна и попросите, чтобы вас никто не беспокоил.

Не важно какое время суток, просто зашторьте окна и попросите, чтобы вас никто не беспокоил. Примите контрасnный душ.

Сделайте холодный компресс. Это поможет избавиться от головной боли.

Это поможет избавиться от головной боли. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Свежий воздух способен отрезвить.

Свежий воздух способен отрезвить. Примите таблетки. Тут вам поможет активированный уголь и энтеросгель.

Тут вам поможет активированный уголь и энтеросгель. Погрызите кору ивы . Это старый, но проверенный метод.

. Это старый, но проверенный метод. Ешьте мед. Он поможет вам восстановить уровень глюкозы в организме.

Он поможет вам восстановить уровень глюкозы в организме. Позавтракайте. Этот прием пищи не в коем случае нельзя пропускать. Еда должна быть легкой. Читайте: Как пережить похмелье на работе

Фото: Dreamstime

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