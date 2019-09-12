Около 10% женщин замечают, что после секса им становится грустно. В чем же причина – далее в материале.

Женщина может плакать после секса по нескольким причинам – от счастья или депрессии. Иногда плач после секса – биологическая реакция организма.

Последнее помогает уменьшить напряжение и интенсивное физическое возбуждение. Вся сдерживаемая сексуальная энергия внезапно высвобождается, что иногда может действительно довести до слез.

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Плакать после интима женщина может и в случае депрессии. При чем такое состояние грусти может продолжаться в течение часа. Есть даже медицинское название этому явлению – посткоитальная дисфория.

Психологи связывают это состояние с недовольством отношениями с партнером или жизнью в целом.

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