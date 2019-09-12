Эректильная дисфункция может возникнуть из-за множества причин, что может вызвать проблемы и с физическим, и психологическим здоровьем.
Эректильная дисфункция – это частичная или полная утрата способности к эрекции и ее достаточно длительного содержания. Также она может сопровождаться уменьшением либидо или преждевременной или задержанной эякуляцией.
– Не стоит ставить на себе крест и думать, что без секса можно прожить, или бежать искать новые отношения в надежде на более сильное возбуждение. Ведь эректильная дисфункция касается и физического здоровья, и психического, – отметила бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.
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Полная эректильная дисфункция бывает достаточно редко – вследствие радикального удаления простаты. В большинстве случаев речь идет о частичной дисфункции.
Основной перечень того, что может ухудшать эрекцию:
- Сердечно-сосудистые болезни.
- Клиническая депрессия.
- Увеличение простаты.
- Избыточный вес.
- Критическим является висцеральное ожирение – отложение жира не под кожей, а между внутренними органами.
- Болезнь Пейрони – искривление пениса из-за продольного уплотнения фиброзной ткани, которое делает эрекцию болезненной или невозможной.
- Множественный склероз – постепенное отмирание периферийных нейронов и потеря чувствительности.
- Хроническая болезнь почек.
- Гормональные нарушения.
- Травмы полового члена, позвоночника, простаты, мочевого пузыря или копчика.
- Удаление опухоли мочевого пузыря.
- Курение.
- Злоупотребление алкоголем.
- Недостаток физической активности.
Кроме болезней, эректильную дисфункцию могут вызвать также лекарства, в частности:
- Препараты, которые принимают при гипертензии.
- Антиандрогены.
- Антидепрессанты.
- Транквилизаторы и рецептурные седативные средства.
- Средства для уменьшения аппетита.
- Препараты, которыми лечат язву.
Есть также причины, которые накапливаются и ухудшают состояние после первых же признаков дисфункции:
- Недостаток сна.
- Страх, что не будет эрекции, тревожность.
- Чувство вины из-за своей потенцию или что-то другое (супружеские измены, например).
- Низкая самооценка, жизненный кризис, завышенные ожидания относительно себя или партнерши.
- Стресс из-за сексуальности или жизни в целом.
- Отсутствие практики.
– Исследования показывают, что во многих случаях эректильная функция может улучшиться без медикаментозных стимуляторов возбуждения, благодаря лечению или предотвращению хронических болезней и наличии гармоничных отношений и досуга, – подчеркнула Супрун.
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