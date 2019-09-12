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Факты / Lifestyle

Не стоит ставить на себе крест – причины ухудшения эрекции у мужчин

Эректильная дисфункция может возникнуть из-за множества причин, что может вызвать проблемы и с физическим, и психологическим здоровьем.

Не стоит ставить на себе крест – причины ухудшения эрекции у мужчин

Эректильная дисфункция – это частичная или полная утрата способности к эрекции и ее достаточно длительного содержания. Также она может сопровождаться уменьшением либидо или преждевременной или задержанной эякуляцией.

– Не стоит ставить на себе крест и думать, что без секса можно прожить, или бежать искать новые отношения в надежде на более сильное возбуждение. Ведь эректильная дисфункция касается и физического здоровья, и психического, – отметила бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

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Полная эректильная дисфункция бывает достаточно редко – вследствие радикального удаления простаты. В большинстве случаев речь идет о частичной дисфункции.

Основной перечень того, что может ухудшать эрекцию:

  • Сердечно-сосудистые болезни.
  • Клиническая депрессия.
  • Увеличение простаты.
  • Избыточный вес.
  • Критическим является висцеральное ожирение – отложение жира не под кожей, а между внутренними органами.
  • Болезнь Пейрони – искривление пениса из-за продольного уплотнения фиброзной ткани, которое делает эрекцию болезненной или невозможной.
  • Множественный склероз – постепенное отмирание периферийных нейронов и потеря чувствительности.
  • Хроническая болезнь почек.
  • Гормональные нарушения.
  • Травмы полового члена, позвоночника, простаты, мочевого пузыря или копчика.
  • Удаление опухоли мочевого пузыря.
  • Курение.
  • Злоупотребление алкоголем.
  • Недостаток физической активности.

Кроме болезней, эректильную дисфункцию могут вызвать также лекарства, в частности:

  • Препараты, которые принимают при гипертензии.
  • Антиандрогены.
  • Антидепрессанты.
  • Транквилизаторы и рецептурные седативные средства.
  • Средства для уменьшения аппетита.
  • Препараты, которыми лечат язву.

Есть также причины, которые накапливаются и ухудшают состояние после первых же признаков дисфункции:

  • Недостаток сна.
  • Страх, что не будет эрекции, тревожность.
  • Чувство вины из-за своей потенцию или что-то другое (супружеские измены, например).
  • Низкая самооценка, жизненный кризис, завышенные ожидания относительно себя или партнерши.
  • Стресс из-за сексуальности или жизни в целом.
  • Отсутствие практики.

– Исследования показывают, что во многих случаях эректильная функция может улучшиться без медикаментозных стимуляторов возбуждения, благодаря лечению или предотвращению хронических болезней и наличии гармоничных отношений и досуга, – подчеркнула Супрун.

Ранее Факты ICTV писали, что отсутствие секса негативно влияет на женское здоровье и красоту.

Фото: Dreamstime

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