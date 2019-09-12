Эректильная дисфункция может возникнуть из-за множества причин, что может вызвать проблемы и с физическим, и психологическим здоровьем.

Эректильная дисфункция – это частичная или полная утрата способности к эрекции и ее достаточно длительного содержания. Также она может сопровождаться уменьшением либидо или преждевременной или задержанной эякуляцией.

– Не стоит ставить на себе крест и думать, что без секса можно прожить, или бежать искать новые отношения в надежде на более сильное возбуждение. Ведь эректильная дисфункция касается и физического здоровья, и психического, – отметила бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

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Полная эректильная дисфункция бывает достаточно редко – вследствие радикального удаления простаты. В большинстве случаев речь идет о частичной дисфункции.

Основной перечень того, что может ухудшать эрекцию:

Сердечно-сосудистые болезни.

Клиническая депрессия.

Увеличение простаты.

Избыточный вес.

Критическим является висцеральное ожирение – отложение жира не под кожей, а между внутренними органами.

Болезнь Пейрони – искривление пениса из-за продольного уплотнения фиброзной ткани, которое делает эрекцию болезненной или невозможной.

Множественный склероз – постепенное отмирание периферийных нейронов и потеря чувствительности.

Хроническая болезнь почек.

Гормональные нарушения.

Травмы полового члена, позвоночника, простаты, мочевого пузыря или копчика.

Удаление опухоли мочевого пузыря.

Курение.

Злоупотребление алкоголем.

Недостаток физической активности.

Кроме болезней, эректильную дисфункцию могут вызвать также лекарства, в частности:

Препараты, которые принимают при гипертензии.

Антиандрогены.

Антидепрессанты.

Транквилизаторы и рецептурные седативные средства.

Средства для уменьшения аппетита.

Препараты, которыми лечат язву.

Есть также причины, которые накапливаются и ухудшают состояние после первых же признаков дисфункции:

Недостаток сна.

Страх, что не будет эрекции, тревожность.

Чувство вины из-за своей потенцию или что-то другое (супружеские измены, например).

Низкая самооценка, жизненный кризис, завышенные ожидания относительно себя или партнерши.

Стресс из-за сексуальности или жизни в целом.

Отсутствие практики.

– Исследования показывают, что во многих случаях эректильная функция может улучшиться без медикаментозных стимуляторов возбуждения, благодаря лечению или предотвращению хронических болезней и наличии гармоничных отношений и досуга, – подчеркнула Супрун.

Ранее Факты ICTV писали, что отсутствие секса негативно влияет на женское здоровье и красоту.