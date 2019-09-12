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Сервис Helsi – как записаться на прием к врачу онлайн

С помощью сервиса helsi можно записаться к врачу через интернет.

Сервис Helsi – как записаться на прием к врачу онлайн

В Киеве есть возможность записаться к врачу через интернет. Для этого необходимо выполнить несколько простых действий в вашем браузере:

  • Зайдите на страницу сервиса helsi в интернете.
  • Введите в поиске специальность врача. Начать стоит с семейного врача, ведь именно он направит к другим специалистам после первичного осмотра.
  • Выберите район, где вы зарегистрированы. Выберите врача, удобную дату и время приема.
  • Зарегистрируйтесь:

после того, как вы введете свой номер телефона, должно прийти SMS-сообщение с паролем для входа в систему. Пароль сохраните;

заполните поля регистрационной формы.

  • Для записи на прием к врачу ребенка, добавьте также информацию о нем.

Читайте: В каких частных клиниках можно выбрать семейного врача (СПИСОК)

Прием можно отменить в личном кабинете. Там же можно увидеть личные данные пользователя и информацию о визитах.

Напомним, фармацевтическая фирма Дарница запустила мобильное приложение GreenBook.

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