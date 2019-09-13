В США из-за ошибки врачей у супругов европеоидной расы родился ребенок-азиат.

В американском штате Нью-Джерси у супружеской пары родился ребенок другой расы. Это произошло после того, как они обратились в репродуктивную клинику для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Справка. Экстракорпоральное оплодотворение — это медицинская технология преодоления бесплодия, при которой оплодотворение яйцеклетки совершается в искусственных условиях вне организма матери.

То, что ребенок от другого мужчины стало известно не сразу. А только после того, как у девочки стали проявляться черты, типичные для азиатов. Оба родителя являются представителями европеоидной расы.

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В итоге они развелись и подали на клинику в суд.

Они заявляют, что потратили около $500 тыс. на услуги репродуктологов. Также они считают, что ошибка привела к разводу.

Суд постановил, что клиника должна передать списки доноров, а также врачей, работавших тогда в клинике.

К слову, пара из Нью-Йорка подала в суд на клинику по лечению бесплодия в Лос-Анджелесе после того, как женщина, прошедшая процедуру искусственного оплодотворения стоимостью более $100 тыс, родила двух мальчиков от других родителей.