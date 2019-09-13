PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Чем поднять давление: 4 быстрых способа

Что такое низкое давление, чем оно опасно, и как поднять давление в домашних условиях – читайте в материале Фактов ICTV.

Чем поднять давление: 4 быстрых способа

Низкое давление безопаснее высокого, но игнорировать его также не стоит. Ведь жить с постоянной вялостью и усталостью – тоже небольшое преимущество. Факты ICTV выяснили, чем можно поднять низкое давление.

Что такое низкое давление и чем опасно

Гипотония или низкое давление – снижение артериального давления ниже 90/60 мм рт. ст. Таких цифр недостаточно, чтобы спровоцировать инфаркт или инсульт, однако гипотония также негативно влияет на организм. В частности, мозг недополучает кислород, снижается работоспособность, повышается утомляемость, чаще беспокоят головокружение и головные боли.

Кроме того, низкое давление может быть симптомом обезвоживания или опасной болезни: диабета или низкого уровня сахара в крови, проблем с сердцем, щитовидкой или печенью.

Чем поднять давление в домашних условиях

Если низкое давление мешает вам нормально жить, предлагаем повысить его несколькими простыми способами:

  1. Соленая вода. Натрий в ее составе повышает уровень кровяного давления. Однако, избыток соли может навредить здоровью, поэтому этим способом не стоит злоупотреблять. Можно также съесть что-то соленое: сельдь или соленый огурец.
  2. Кофе. Чашка кофе может помочь, правда только если вы не кофеман.
  3. Питьевая вода. Причиной низкого давления может быть обезвоживание, поэтому стоит восстановить водный баланс с помощью воды или зеленого чая. Выпейте как можно больше. Жидкость помогает отрегулировать кровоток в организме.
  4. Примите правильную позу. Если есть возможность лягте на спину и поднимите ноги выше головы. Если сидите, закиньте ногу ногу. Стоите – скрестите ноги, как ножницы.

Читайте: Неполноценное питание вредит больше чем курение и высокое давление

Профилактика низкого давления

Теперь вы знаете, чем можно поднять низкое давление. Однако, организму можно помочь, немного изменив образ жизни:

  1. Соблюдайте режим. Питайтесь регулярно и небольшими порциями.
  2. Полноценный сон. Спите не менее 7 – 8 часов в день.
  3. Откажитесь от алкоголя и курения. Или хотя бы ограничьте их количество.
  4. Старайтесь чаще гулять на свежем воздухе.
  5. Правильно питайтесь. Гипотонию нормализуют витамины группы В6 и В12, железо, калий, магний и фосфор. В этом помогут следующие продукты: бананы, орехи, печень, шоколад, чернослив, баклажаны. Замените сладости фруктами.
  6. Контрастный душ. Его желательно практиковать ежедневно.
  7. Физическая нагрузка. На сосуды хорошо влияет умеренная физическая активность: плавание, бег, аэробика. Не помешает массаж.

Важно: если низкое давление сопровождается неприятными симптомами, обратитесь к врачу. Причиной гипотонии может быть глобальная болезнь.

Напомним, Факты ICTV писали, как распознать симптомы инсульта и как оказать первую помощь.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка