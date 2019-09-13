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Факты / Lifestyle

Как избавиться от икоты: 4 эффективных способа

Испугаться, задержать дыхание, перебирать в голове знакомых, которые могут вспоминать – эти методы остановить икоту популярны, однако малоэффективны. Факты ICTV разобрались, как избавиться от икоты проверенными способами.

Как избавиться от икоты: 4 эффективных способа

Откуда берется

Существует несколько распространенных причин возникновения икоты:

  1. Стрессовые ситуации. Многие люди начинают икать от волнения. Как правило, это быстро проходит, но от большого стресса бывают случаи продолжительного икания.
  2. Переохлаждение. Так организм реагирует на холод. В этом случае достаточно просто согреться, чтобы остановились непроизвольные звуки.
  3. Переедание. Когда пищи в организме слишком много, таким образом он дает об этом знать. Также причиной икоты может быть злоупотребление алкогольными напитками.
  4. Реакция на анестетики. Для хирургов привычная картина, когда люди икают после наркоза. Это индивидуальная реакция организма на препараты – такая икота обычно быстро проходит.

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Реже икота может сигнализировать о развитии серьезного заболевания. 

Как остановить икоту

Большое количество эффективных советов позволяют быстро прекратить нежелательное икание:

  1. Съесть что-то кислое. Беспроигрышный вариант – лимон. Даже небольшая долька может прекратить икоту, однако не стоит злоупотреблять этим фруктом, особенно натощак.
  2. Оттянуть языка. Любимый способ многих врачей. Нужно на 3 секунды оттянуть язык пальцами или выдвинуть его подальше.
  3. Выпить воды. Зажмите уши пальцами и небольшими глотками выпейте через трубочку около 400 мл прохладной воды. Этот способ безотказно работает уже 40 лет.
  4. Дышите животом. Попробуйте вдохнуть так глубоко, как только можете, протолкнув воздух в брюшную полость. Повторите несколько раз.

Обычно достаточно и 20 минут, чтобы сама собой прошла даже сильная икота. Если же ничего не помогает, и вы мучаетесь несколько часов подряд – обратитесь к врачу. Такая икота может быть симптомом серьезного заболевания. Например, воспаления легких, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и даже признаком раковой опухоли.

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