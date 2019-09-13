Испугаться, задержать дыхание, перебирать в голове знакомых, которые могут вспоминать – эти методы остановить икоту популярны, однако малоэффективны. Факты ICTV разобрались, как избавиться от икоты проверенными способами.

Откуда берется

Существует несколько распространенных причин возникновения икоты:

Стрессовые ситуации . Многие люди начинают икать от волнения. Как правило, это быстро проходит, но от большого стресса бывают случаи продолжительного икания. Переохлаждение . Так организм реагирует на холод. В этом случае достаточно просто согреться, чтобы остановились непроизвольные звуки. Переедание . Когда пищи в организме слишком много, таким образом он дает об этом знать. Также причиной икоты может быть злоупотребление алкогольными напитками. Реакция на анестетики . Для хирургов привычная картина, когда люди икают после наркоза. Это индивидуальная реакция организма на препараты – такая икота обычно быстро проходит.

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Реже икота может сигнализировать о развитии серьезного заболевания.

Как остановить икоту

Большое количество эффективных советов позволяют быстро прекратить нежелательное икание:

Съесть что-то кислое. Беспроигрышный вариант – лимон. Даже небольшая долька может прекратить икоту, однако не стоит злоупотреблять этим фруктом, особенно натощак. Оттянуть языка. Любимый способ многих врачей. Нужно на 3 секунды оттянуть язык пальцами или выдвинуть его подальше. Выпить воды. Зажмите уши пальцами и небольшими глотками выпейте через трубочку около 400 мл прохладной воды. Этот способ безотказно работает уже 40 лет. Дышите животом. Попробуйте вдохнуть так глубоко, как только можете, протолкнув воздух в брюшную полость. Повторите несколько раз.

Обычно достаточно и 20 минут, чтобы сама собой прошла даже сильная икота. Если же ничего не помогает, и вы мучаетесь несколько часов подряд – обратитесь к врачу. Такая икота может быть симптомом серьезного заболевания. Например, воспаления легких, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и даже признаком раковой опухоли.

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