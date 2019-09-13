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Факты / Lifestyle / Здоровье

Как избавиться от изжоги: быстрые и вкусные методы

Изжога дает о себе знать жжением в груди, дискомфортом в животе и горьким привкусом во рту. Это последствия попадания соляной кислоты в пищевод, которые обычно возникают из-за проблем с питанием, вредных привычек, во время беременности. Факты ICTV подобрали действенные способы, как избавиться от изжоги.

Печія

Прекращаем изжогу быстро

Неприятные симптомы обычно возникают через несколько минут после приема пищи и продолжаются в среднем два часа. Главное во время приступа – быстро устранить боль. В этом помогут следующие советы:

  1. Выпейте воды. Стакан воды комнатной температуры снизит уровень кислотности в желудке. Главное после этого не принимать горизонтальное положение.
  2. Сода. Размешайте пол чайной ложки соды в 250 мл воды. Выпейте раствор маленькими глотками. Постоянно пить такой напиток не стоит, поскольку он негативно влияет на организм. Соду также запрещено принимать беременным, кормящим мамам и людям с гипертонией.
  3. Активированный уголь. Впитывает остатки кислоты, поэтому прекращает изжогу. Можно запить несколько таблеток водой, или растолочь их и растворить в стакане молока.

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Вкусные способы борьбы с изжогой

Оказывается, от этого неприятного явления можно избавиться и приятными способами:

  1. Бананы и ананасы. В их составе есть элементы, которые устраняют изжогу и уменьшают болевые ощущения. Ананасовый сок также полезен при различных расстройствах пищеварения.
  2. Миндаль. Этот орех нейтрализует желудочный сок. При первых симптомах достаточно съесть 10 штук миндаля – и изжога исчезнет через несколько минут. Помогут также грецкие орехи, подсолнечное и тыквенные семечки.
  3. Молоко. Достаточно около 200 мл, чтобы уменьшить избыточную кислотность. Но молоко помогает лишь на начальных стадиях заболевания.

Профилактика изжоги

Частая и сильная изжога не будут вас беспокоить, если придерживаться следующих правил:

  1. Уменьшите размер порции и ешьте 6-7 раз в день с равными интервалами между приемами пищи.
  2. Старайтесь есть медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек.
  3. После сытного обеда не отдыхайте на диване, а лучше прогуляйтесь. Если нет возможности, сядьте на стул со спинкой.
  4. Ограничьте в рационе острую, жирную, жареную, кислую пищу. Также стоит отказаться от помидор, сахара, сладостей, кофе, цитрусовых фруктов, сладкой газировки.
  5. Не злоупотребляйте алкоголем и сигаретами.
  6. Откажитесь от физических нагрузок сразу после приема пищи.
  7. Не надевайте одежду, которая слишком обтягивает.

Обратитесь за медицинской помощью, если изжога беспокоит вас несколько раз в неделю. Возможно, причина в проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Кстати, неправильное питание – чрезмерное потребление сладостей и слишком соленой пищи – является причиной каждой пятой смерти на планете. Даже курение не влияет так убийственно.

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