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Факты / Lifestyle / Здоровье

Как похудеть без диет – 7 советов

Похудеть на 2-5 килограмм можно без вреда для здоровья, не придерживаясь никаких диет и не употребляя препараты для похудения.

похудение

Как похудеть без диет:

  1. Пейте заваренный кофе с корицей, ванилином и красным перцем. Но это следует делать не чаще раза в день. Такая смесь неплохо разгоняет метаболизм.
  2. Грейпфрут отлично сжигает жир, поэтому стоит перед каждым приемом пищи, даже если вы просто хотите съесть конфетку, съедать по половине фрукта.
  3. Перед каждым приемом еды, за 30 минут следует пить 1 стакан чистой воды. Таким образом пища будет правильно перевариваться и не будет откладываться в жир.
  4. Питайтесь правильно. Старайтесь избегать фастфудов, полуфабрикатов и жирной пищи. Забудьте про сладкое и газировку.
  5. Займитесь спортом. Для того, чтобы худеть и сохранять вес необходимо двигаться. Если вы не готовы идти в зал, то попробуйте делать зарядку дома или ходить регулярно на прогулки.
  6. Спите не менее 8-9 часов. Хороший, здоровый сон помогает организму восстановится. Во время сна вырабатывается лептин, который влияет на чувство сытости.
  7. Пейте от 1,5 литра воды. В это число не входит чай, кофе и другие напитки.

Читайте: Ошибки любителей здорового образа жизни

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