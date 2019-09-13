Похудеть на 2-5 килограмм можно без вреда для здоровья, не придерживаясь никаких диет и не употребляя препараты для похудения.
Как похудеть без диет:
- Пейте заваренный кофе с корицей, ванилином и красным перцем. Но это следует делать не чаще раза в день. Такая смесь неплохо разгоняет метаболизм.
- Грейпфрут отлично сжигает жир, поэтому стоит перед каждым приемом пищи, даже если вы просто хотите съесть конфетку, съедать по половине фрукта.
- Перед каждым приемом еды, за 30 минут следует пить 1 стакан чистой воды. Таким образом пища будет правильно перевариваться и не будет откладываться в жир.
- Питайтесь правильно. Старайтесь избегать фастфудов, полуфабрикатов и жирной пищи. Забудьте про сладкое и газировку.
- Займитесь спортом. Для того, чтобы худеть и сохранять вес необходимо двигаться. Если вы не готовы идти в зал, то попробуйте делать зарядку дома или ходить регулярно на прогулки.
- Спите не менее 8-9 часов. Хороший, здоровый сон помогает организму восстановится. Во время сна вырабатывается лептин, который влияет на чувство сытости.
- Пейте от 1,5 литра воды. В это число не входит чай, кофе и другие напитки.