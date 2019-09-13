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Факты / Lifestyle / Здоровье

С 2020 года государство будет платить за операции и стационар

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что реформа системы здравоохранения на вторичном (амбулаторная) и третичном (стационарная) уровнях начнется в 2020 году, но точная дата будет зависеть от бюджета.

Лікар

Изменения на вторичке и третичке точно будут в 2020 году, заверила глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

То есть со следующего года государство обещает платить не только за семейного врача, но и за операции и стационар.

– А дальше будем смотреть, насколько будем хорошо коммуницировать с местными властями, чтобы не было неготовности со стороны НСЗУ, местных властей и пациентов, – отметила она.

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При этом глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко сообщил, что подготовленный проект бюджета предусматривает старт реформ вторичного и третичного уровня с 1 апреля 2020 года.

Напомним, ранее старт третичного уровня планировался с 1 января 2020 года, а вторички – с 1 июля 2019 года.

В 2020 году на роды планируют выделять 8 500 грн, на лечение инсульта и инфаркта 19 500 грн и 15 800 грн соответственно.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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