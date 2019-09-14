Регулярное употребление чая положительно влияет на здоровье мозга, доказывают ученые из сингапурского университета.
Употребление чая имеет позитивное влияние на эффективность мозговых связей. К такому выводы пришли ученые из Национального университета Сингапура.
В их исследовании приняли участие 36 людей в возрасте от 60 лет, которых разделили на две группы.
В первую попали любители чая, которые пьют напиток часто (минимум четыре раза в неделю), а в другую те, кто не пьет его или употребляет реже.
Наблюдая за людьми, ученые пришли к выводу, что эффективность взаимосвязей в мозге была выше у тех, кто не упускал возможности пропустить чашечку чая.
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Также исследователи отмечают, что у любителей напитка наблюдалось уменьшение межполушарной асимметрии, что также является пользой для организма.
К слову, ранее мы писали, сколько чашек чая можно выпивать ежедневно.
Источник: Aging