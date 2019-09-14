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Чай улучшает работу мозга – ученые

Регулярное употребление чая положительно влияет на здоровье мозга, доказывают ученые из сингапурского университета.

Чай улучшает работу мозга – ученые

Употребление чая имеет позитивное влияние на эффективность мозговых связей. К такому выводы пришли ученые из Национального университета Сингапура.

В их исследовании приняли участие 36 людей в возрасте от 60 лет, которых разделили на две группы.

В первую попали любители чая, которые пьют напиток часто (минимум четыре раза в неделю), а в другую те, кто не пьет его или употребляет реже.

Наблюдая за людьми, ученые пришли к выводу, что эффективность взаимосвязей в мозге была выше у тех, кто не упускал возможности пропустить чашечку чая.

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Также исследователи отмечают, что у любителей напитка наблюдалось уменьшение межполушарной асимметрии, что также является пользой для организма.

К слову, ранее мы писали, сколько чашек чая можно выпивать ежедневно.

Источник: Aging

Фото: Dreamstime

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