Как правильно оказывать первую медицинскую помощь, читайте в материале Фактов ICTV.

14 сентября Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Поэтому сегодня мы рассказываем, как правильно оказать помощь.

Никто не может оказывать первую медицинскую помощь, кроме медиков. И помощь, которую оказывают, к примеру, очевидцы на месте аварии, называется домедицинской.

Чтобы не растеряться и грамотно оказать первую помощь, важно соблюдать следующую последовательность действий:

1. Обезопасить себе, пострадавшему и окружающим (например, извлечь пострадавшего из горящего автомобиля).

2. Проверить наличие у пострадавшего признаков жизни (пульс, дыхание, реакция зрачков на свет) и сознания.

3. Вызвать специалистов (103).

4. Оказать неотложную первую помощь. В зависимости от ситуации это может быть:

восстановление проходимости дыхательных путей;

сердечно-легочная реанимация;

остановка кровотечения и другие мероприятия.

5. Не оставлять пострадавшего и контролировать состояние его жизненных функций до прибытия экстренных служб.

Читайте: Что делать, если стал свидетелем ДТП: пошаговая инструкция, советы юриста и медика

Как оказывать домедицинскую помощь

Ранения

Срочно остановить кровотечение, зажав жгутом место, над раной. Если это возможно, то защитить рану от загрязнения и инфекции – наложить асептическую повязку, при наличии дезинфицирующих средств (перекись водорода, раствор фурацилина, спиртовой раствор йода и т.д.) протереть кожу вокруг раны.

Нельзя промывать рану водой, засыпать лекарствами, смазывать мазями, накладывать вату!

Утопление

Нужно извлечь пострадавшего из воды и очистить ротовую полость, удалить воду из дыхательных путей, пригнув голову пострадавшего, положить на спину, максимально откинуть голову назад, засунув под лопатки свернутую одежду.

На открытый рот положить платок, зажать пострадавшему нос и, сделав глубокий вдох, плотно прижимая свой рот ко рту пострадавшего, вдохнуть весь объем воздуха в легкие пострадавшего.

Если искусственное дыхание проведено правильно, то грудная клетка пострадавшего должна подняться.

Для проведения непрямого массажа сердца пострадавшего надо положить на твердую поверхность и нажимать ладонями, положенными друг на друга на нижнюю часть грудной клетки.

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца чередуется с нажатиями на грудную клетку с одним вдуванием воздуха в легкие.

Ушиб

Обеспечить покой поврежденному органу, взыскать повязкой, приложить охлажденный предмет.

Вывих

Наложить холодный предмет; применить обезболивающие, обездвижить конечность в положении вывиха.

Электротравмы

Немедленно прекратить действие электрического тока, срочно доставить в лечебное учреждение, в случае прекращения дыхания или остановки сердца сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Ожоги термические

Разрезать одежду вокруг ожога, не отрывая от тела, наложить сухую асептическую повязку и срочно доставить в лечебное учреждение.

Нельзя промывать ожоги, смазывать, касаться руками, прокалывать пузыри!

Отравление угарным газом

Вынести на свежий воздух, сделать искусственное дыхание, растирать, греть ноги, дать подышать нашатырным спиртом.

Курсы оказания медпомощи в Киеве

Обучение на курсе – это не только лекция, а прежде всего, практические занятия с отработкой навыков сердечно-легочной реанимации, использования настоящего дефибриллятора, остановки кровотечения, освобождение дыхательных путей от постороннего предмета.

Зарегистрироваться на тренинг предлагает:

Ранее мы писали, как правильно оказать первую помощь утопающему.