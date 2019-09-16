О причинах сердечного приступа, симптомах и первой помощи – читайте в материале Фактов ICTV.

Причины сердечного приступа

Высокий уровень артериального давления и холестерина. Именно повышенный уровень холестерина в крови становится причиной возникновения тромбов в артериях.

Неправильное питание. Злоупотребление мясом или продуктами с мощным содержанием легкоусвояемых углеводов и насыщенных жиров: фастфуд, алкоголь, маргарин, сахар и соль в больших количествах.

Люди, перенесшие оперативное вмешательство на сердце или инфаркт.

Возраст. В группе риска мужчины после 45 лет, и женщины после 55 лет.

Избыток веса, ожирение.

Малоподвижный образ жизни.

Сахарный диабет.

Курение.

Генетическая предрасположенность.

Симптомы сердечного приступа

Вовремя диагностировать симптомы приступа стенокардии очень важно, ведь это тревожное состояние может очень быстро перерасти в инфаркт миокарда. Возникает сердечный приступ из-за отсутствия необходимого количества кислорода для сердца, в следствии внезапного сужения сердечных сосудов.



Характеризуется режущей, жгучей болью и тяжестью в грудной клетке или в левой ее половине. Может отдавать в руку, горло, шею и нижнюю челюсть. Исчезает после обездвиживания тела, и после приема нитроглицерина, дозу которого определяет врач.

Вызывать скорую помощь необходимо, если прием лекарств не дал нужного эффекта в течение 15 минут, или же симптоматика пополнилась:

слабостью и усиленным чувством страха, похожим на паническую атаку;

учащенным сердцебиением;

тошнотой;

кашлем;

одышкой;

потоотделением.

Если человек страдает сахарным диабетом, или ему 75 лет, у него может возникнуть «тихий инфаркт», который протекает абсолютно бессимптомно.

Итак, в любом случае не пускайте внезапные симптомы на самотек, ссылаясь на переутомление, нервы или недостаток сна. Помните, чем быстрее человек получает необходимую медицинскую помощь, тем больше шансов выжить и вернуться к привычной жизни.

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Своевременная диагностика и профилактика — это те рычаги, которые помогут минимизировать развитие осложнений ССЗ.

Позаботьтесь о снижении факторов риска сердечного приступа. Комплекс противодействия не сложный, но достаточно действенный. Не забывайте о своем здоровье, ведь формула профилактики сердечных недугов в ваших руках.

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