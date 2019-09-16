О причинах сердечного приступа, симптомах и первой помощи – читайте в материале Фактов ICTV.
Причины сердечного приступа
- Высокий уровень артериального давления и холестерина. Именно повышенный уровень холестерина в крови становится причиной возникновения тромбов в артериях.
- Неправильное питание. Злоупотребление мясом или продуктами с мощным содержанием легкоусвояемых углеводов и насыщенных жиров: фастфуд, алкоголь, маргарин, сахар и соль в больших количествах.
- Люди, перенесшие оперативное вмешательство на сердце или инфаркт.
- Возраст. В группе риска мужчины после 45 лет, и женщины после 55 лет.
- Избыток веса, ожирение.
- Малоподвижный образ жизни.
- Сахарный диабет.
- Курение.
- Генетическая предрасположенность.
Симптомы сердечного приступа
Вовремя диагностировать симптомы приступа стенокардии очень важно, ведь это тревожное состояние может очень быстро перерасти в инфаркт миокарда. Возникает сердечный приступ из-за отсутствия необходимого количества кислорода для сердца, в следствии внезапного сужения сердечных сосудов.
Характеризуется режущей, жгучей болью и тяжестью в грудной клетке или в левой ее половине. Может отдавать в руку, горло, шею и нижнюю челюсть. Исчезает после обездвиживания тела, и после приема нитроглицерина, дозу которого определяет врач.
Вызывать скорую помощь необходимо, если прием лекарств не дал нужного эффекта в течение 15 минут, или же симптоматика пополнилась:
- слабостью и усиленным чувством страха, похожим на паническую атаку;
- учащенным сердцебиением;
- тошнотой;
- кашлем;
- одышкой;
- потоотделением.
Если человек страдает сахарным диабетом, или ему 75 лет, у него может возникнуть «тихий инфаркт», который протекает абсолютно бессимптомно.
Итак, в любом случае не пускайте внезапные симптомы на самотек, ссылаясь на переутомление, нервы или недостаток сна. Помните, чем быстрее человек получает необходимую медицинскую помощь, тем больше шансов выжить и вернуться к привычной жизни.
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Своевременная диагностика и профилактика — это те рычаги, которые помогут минимизировать развитие осложнений ССЗ.
Позаботьтесь о снижении факторов риска сердечного приступа. Комплекс противодействия не сложный, но достаточно действенный. Не забывайте о своем здоровье, ведь формула профилактики сердечных недугов в ваших руках.
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