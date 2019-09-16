Как быстро избавиться от перегара и вернуть себе свежее дыхание – читайте в материале Фактов ICTV.

Перегар – неприятное последствие употребления алкоголя. Факты ICTV разобрались, как от него быстро избавиться.

Что это такое

Перегар – неприятный запах изо рта, который возникает в результате расщепления алкоголя. Он проявляется примерно через 2 часа после употребления крепких напитков – когда алкоголь и продукты его переработки печени попадают в кровь. Тогда организм начинает пытаться очиститься, выводя уксусную кислоту и другие продукты распада с неприятным запахом – через легкие, пот и с мочой.

Важно: Вонь идет от всего тела, а не только изо рта, поэтому бесполезно бороться с этим явлением только жвачкой или чисткой зубов.

Окончательно запах пропадет только, когда весь алкоголь выйдет из организма. Этот процесс занимает минимум 2 часа, однако есть способы быстро вернуть себе свежее дыхание.

Как избавиться от перегара

Существует множество способов, которые помогают организму быстрее выводить алкогольные напитки:

Пейте много жидкости . Вода, мочегонные напитки и продукты – помогают почкам работать активнее, ускоряя процесс очистки. Подойдут кофе, зеленый чай, вода, квас, арбуз, кабачок. Сходите в душ . Пот тоже содержит кислые продукты распада алкоголя. Теплая вода очищает поры. Если уверены в здоровье сердца, попробуйте эффективный вариант – контрастный душ. Он также улучшает обмен веществ. Наденьте свежую одежду, а не ту, что уже успела поглотить въедливый запах. Промойте желудок и кишечник . Если было много закуски, стоит рассмотреть радикальный способ – клизму. Или попробуйте вызвать рвоту, после того как выпьете 1 литр воды. Примите активированный уголь или другой сорбент . Это поможет восстановить работу кишечника. Пожуйте что-то с концентрированным запахом : фруктовую жвачку, кофейные зерна, свежую или сушеную зелень (укроп, петрушку, лавровый лист), жареные семечки. Освежите ротовую полость : почистите зубы, прополощите рот лимонным соком, воспользуйтесь мятными леденцами.

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Когда пройдет?

Скорость очистки организма от перегара зависит от следующих факторов:

Количества выпитого. Особенностей организма. Вида алкоголя, который вы употребляли. У самогона и виски – многокомпонентный состав, поэтому последствия от них основательнее. Способов профилактики. Пола. У мужчин алкоголь быстрее выводится из организма. Возраста. После 30 лет метаболизм замедляется, поэтому и перегар держится дольше. Веса. Люди с лишним весом, как правило, пьянеют медленнее и выпивают больше. А еще у них замедленный метаболизм.

Обратитесь к врачу, если перегар не проходит в течение нескольких дней. Он может быть симптомом опасной болезни.

Напомним, Факты ICTV разобрались, как протекают стадии алкоголизма, и кто более подвержен этому заболеванию.