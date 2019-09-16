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Как избавиться от перегара: проверенные способы

Как быстро избавиться от перегара и вернуть себе свежее дыхание – читайте в материале Фактов ICTV.

Как избавиться от перегара: проверенные способы

Перегар – неприятное последствие употребления алкоголя. Факты ICTV разобрались, как от него быстро избавиться. 

Что это такое

Перегар – неприятный запах изо рта, который возникает в результате расщепления алкоголя. Он проявляется примерно через 2 часа после употребления крепких напитков – когда алкоголь и продукты его переработки печени попадают в кровь. Тогда организм начинает пытаться очиститься, выводя уксусную кислоту и другие продукты распада с неприятным запахом – через легкие, пот и с мочой.

Важно: Вонь идет от всего тела, а не только изо рта, поэтому бесполезно бороться с этим явлением только жвачкой или чисткой зубов.

Окончательно запах пропадет только, когда весь алкоголь выйдет из организма. Этот процесс занимает минимум 2 часа, однако есть способы быстро вернуть себе свежее дыхание.

Как избавиться от перегара

Существует множество способов, которые помогают организму быстрее выводить алкогольные напитки:

  1. Пейте много жидкости. Вода, мочегонные напитки и продукты – помогают почкам работать активнее, ускоряя процесс очистки. Подойдут кофе, зеленый чай, вода, квас, арбуз, кабачок.
  2. Сходите в душ. Пот тоже содержит кислые продукты распада алкоголя. Теплая вода очищает поры. Если уверены в здоровье сердца, попробуйте эффективный вариант – контрастный душ. Он также улучшает обмен веществ.
  3. Наденьте свежую одежду, а не ту, что уже успела поглотить въедливый запах.
  4. Промойте желудок и кишечник. Если было много закуски, стоит рассмотреть радикальный способ – клизму. Или попробуйте вызвать рвоту, после того как выпьете 1 литр воды.
  5. Примите активированный уголь или другой сорбент. Это поможет восстановить работу кишечника.
  6. Пожуйте что-то с концентрированным запахом: фруктовую жвачку, кофейные зерна, свежую или сушеную зелень (укроп, петрушку, лавровый лист), жареные семечки.
  7. Освежите ротовую полость: почистите зубы, прополощите рот лимонным соком, воспользуйтесь мятными леденцами.

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Когда пройдет?

Скорость очистки организма от перегара зависит от следующих факторов:

  1. Количества выпитого.
  2. Особенностей организма.
  3. Вида алкоголя, который вы употребляли. У самогона и виски – многокомпонентный состав, поэтому последствия от них основательнее.
  4. Способов профилактики.
  5. Пола. У мужчин алкоголь быстрее выводится из организма.
  6. Возраста. После 30 лет метаболизм замедляется, поэтому и перегар держится дольше.
  7. Веса. Люди с лишним весом, как правило, пьянеют медленнее и выпивают больше. А еще у них замедленный метаболизм.

Обратитесь к врачу, если перегар не проходит в течение нескольких дней. Он может быть симптомом опасной болезни.

Напомним, Факты ICTV разобрались, как протекают стадии алкоголизма, и кто более подвержен этому заболеванию.

Фото: Dreamstime

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