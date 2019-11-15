Ученые связали риск развития рака мозга с выхлопными газами автомобилей.

Ученые впервые связали риск развития рака мозга с загрязнением воздуха ультрадисперсными частицами (УДЧ). Основным источником такого загрязнения являются выхлопные газы автомобилей – в особенности те, что работают на дизельном топливе.

Канадские медики по результатам исследования пришли к выводу, что существует связь между развитием рака мозга и загрязнением воздуха ультрадисперсными частицами (УДЧ).

Справка. УДЧ – это твердые частицы размером менее 100 нанометров, металлические или содержащие углерод. Именно из-за своего чрезвычайно маленького размер они не просто легко вдыхаются, но и скапливаются в легких, откуда могут быть захвачены кровью и попасть в любые другие органы.

Ученые исследовали 1,9 млн жителей двух крупнейших мегаполисов Торонто и Монреаля. За 15 лет (1991-2016 годы) рак мозга был диагностирован в 1400 пациентов. Исследовав уровень загрязнения воздуха в разных районах, авторы исследования сравнили их с частотой возникновения злокачественных опухолей у местных жителей. Учитывалась концентрация не только УДЧ, но и более крупных частиц (размером до 2,5 мкм), а также диоксида азота (NO2).

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Именно последние два элемента считаются наиболее опасными для здоровья, однако их содержание в воздухе никак не связано с риском развития злокачественной опухоли в мозге. А вот по мере увеличения концентрации УДЧ росли и показатели заболеваемости.

Жители районов со средним уровнем загрязнения (50 тыс. частиц/см3) болели раком мозга в 1,5 раза чаще, чем те, кто жили в более чистых от выхлопных газов кварталах (15 тыс/см3). У жителей наиболее загрязненных районов (97 тыс./см3) рак диагностировали почти в 2,3 раза чаще.

Однако это первое исследование такого рода, поэтому подтвердить причинно-следственную связь можно будет только по итогам аналогичных результатов подобных работ.

Напомним, что американские ученые нашли способ остановить распространение онкологических заболеваний.