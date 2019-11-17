Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Украине планируют разработать новый закон о психическом здоровье.

По ее словам, он должен будет полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья.

Одними из приоритетов в настоящее время является повышение уровня осведомленности относительно психического здоровья в обществе, разработка и внедрение программ преодоления стереотипов.

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Также в Минздраве планируют активно привлекать людей с психическими и интеллектуальными нарушениями и их семьи к диалогу в построении новой системы.

Ранее Факты ICTV писали о том, как лайки в Instagram влияют на психическое здоровье.

Источник: Zoryana Skaletska

Фото: Zoryana Skaletska