Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Украине планируют разработать новый закон о психическом здоровье.
По ее словам, он должен будет полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья.
Одними из приоритетов в настоящее время является повышение уровня осведомленности относительно психического здоровья в обществе, разработка и внедрение программ преодоления стереотипов.
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Также в Минздраве планируют активно привлекать людей с психическими и интеллектуальными нарушениями и их семьи к диалогу в построении новой системы.
Ранее Факты ICTV писали о том, как лайки в Instagram влияют на психическое здоровье.
Источник: Zoryana Skaletska
Фото: Zoryana Skaletska