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Почему с возрастом увеличивается живот – ученые

Ученые определили причину возникновения жира на животе.

Почему с возрастом увеличивается живот – ученые

Профессор Йельской школы медицины Виша Дип Диксит вместе с коллегами из США и Германии определил, что причиной появления жира в области живота с возрастом являются иммунные В-клетки в брюшном жире. Они начинают неконтролируемо разрастаться с возрастом.

В молодости эти клетки активируются и увеличиваются во время попадания инфекции в организм, а когда она исчезает, – они возвращаются к нормальному размеру.

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Из-за нарушения обмена веществ с возрастом эти клетки не возвращаются к нормальному размеру.

Исследователи протестируют препараты, активирующие “сломанные” иммунные В-клетки. Это может послужить началом для создания лекарства от сахарного диабета второго типа.

К слову, ученые назвали продукт, который поможет преодолеть ожирение.

Источник: Cell Metabolism

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