Ученые определили причину возникновения жира на животе.

Профессор Йельской школы медицины Виша Дип Диксит вместе с коллегами из США и Германии определил, что причиной появления жира в области живота с возрастом являются иммунные В-клетки в брюшном жире. Они начинают неконтролируемо разрастаться с возрастом.

В молодости эти клетки активируются и увеличиваются во время попадания инфекции в организм, а когда она исчезает, – они возвращаются к нормальному размеру.

Читайте: Как распознать диабет: симптомы и профилактика

Из-за нарушения обмена веществ с возрастом эти клетки не возвращаются к нормальному размеру.

Исследователи протестируют препараты, активирующие “сломанные” иммунные В-клетки. Это может послужить началом для создания лекарства от сахарного диабета второго типа.

К слову, ученые назвали продукт, который поможет преодолеть ожирение.

Источник: Cell Metabolism