В одной из школ Одесской области группа учеников заболела вирусом Коксаки. Школьников отправили на карантин.

В Одесской области в общеобразовательной школе №63 из-за заражения большой группы детей вирусом Коксаки, учеников отправили на карантин.

Такое заявление обнародовал руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета. Он призвал родителей и родственников школьников не отправлять на уроки своих детей при повышении температуры, недомогании, рвоте или диареи и выявлении высыпаний одновременно на слизистой рта, ладонях и ступнях.

– Заражение вирусом Коксаки имеет признаки обычного ОРВИ с одним кардинальной отличием – сыпью на ладонях детей. Причем болезнь относится к категории очень заразных – если заболевает один ребенок, то обычно быстро заболевают все, с кем он контактировал, – сообщили в департаменте.

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Руководителям учреждений рекомендуется усилить контроль за состоянием воспитанников. Если 30% школьников или детсадовцев заболеют, закрывать класс или группу на карантин.

Напомним, что Факты ICTV писали, как действует вирус Коксаки и можно уберечь себя.