PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

От депрессии спасут 35 минут спорта в день – ученые

Любые физические упражнения по 35 минут в день снижают риск возникновения депрессии, утверждают американские ученые.

От депрессии спасут 35 минут спорта в день – ученые

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне за два года проанализировали медицинские карты 8 тыс. пациентов Partners Biobank.

Они пришли к выводу, что занятия спортом в течение 35 минут в день на 17% снижали вероятность возникновения депрессии даже у людей с генетической предрасположенностью к психическим заболеваниям.

Читайте: Депрессия в среду: как справиться с самым сложным днем недели

Ученые также отмечают, что на психическое здоровье положительно влияет любая физическая активность, главное, чтобы она было регулярной.

Кстати, по мнению ученых, отказ от жирной и сладкой пищи также снижает симптомы депрессии.

Источник: Medical News Today

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Макс Ферстаппен
Победа Ферстаппена и провал Ferrari на Гран-при Бразилии
Деньги есть, но не платят. В Николаеве могут закрыть конную школу
Деньги есть, но не платят. В Николаеве могут закрыть конную школу
Tinder для спорта: украинское приложение Playseek для поиска партнера по пробежке
Tinder для спорта: украинское приложение Playseek для поиска партнера по пробежке
Спортсменка года: голландская гимнастка ушла в порноиндустрию
Спортсменка года: голландская гимнастка ушла в порноиндустрию
Курение способствует развитию шизофрении и депрессии – ученые
Курение способствует развитию шизофрении и депрессии – ученые
Ярослава Магучих
Украинка Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира
Ериняк пообещал украинской рекордсменке выполнить её просьбу
Ериняк пообещал украинской рекордсменке выполнить её просьбу
семен новиков
Украинский борец Новиков защитил титул чемпиона мира
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка