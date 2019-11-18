Любые физические упражнения по 35 минут в день снижают риск возникновения депрессии, утверждают американские ученые.

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне за два года проанализировали медицинские карты 8 тыс. пациентов Partners Biobank.

Они пришли к выводу, что занятия спортом в течение 35 минут в день на 17% снижали вероятность возникновения депрессии даже у людей с генетической предрасположенностью к психическим заболеваниям.

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Ученые также отмечают, что на психическое здоровье положительно влияет любая физическая активность, главное, чтобы она было регулярной.

Кстати, по мнению ученых, отказ от жирной и сладкой пищи также снижает симптомы депрессии.

Источник: Medical News Today