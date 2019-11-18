Что это за вирус Коксаки, чем его лечить и как ним не заразиться – разбирались Факты ICTV.

18 ноября 2019 года одной из школ Одесской области группа учеников заболела вирусом Коксаки. Школьников отправили на карантин.

А еще летом 2017 года в турецкой Анталии молодая семья из Украины заразилась вирусом Коксаки. И получается, что о вирусе, котором мало кто знал, теперь говорят по всей стране.

Что такое вирус Коксаки

Вирус Коксаки – это группа из 30 активных энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте ребенка.

Известно, что впервые заболевание было диагностировано в маленьком городке США Коксаки, и благодаря высокому уровню заразности быстро облетело весь земной шар.

Кроме этого, заболевание еще называют сидром “рука-нога-рот”. Зачастую эта патология встречается у детей до 5 лет, и крайне редко у взрослых. После перенесения заболевания, вызванного вирусом Коксаки, у человека образуется стойкий иммунитет к инфекции и повторное заражение исключено.

Большая группа данных вирусных частиц разделяется на два класса: А-тип и В-тип, которые содержат в себе до 20 вирусов каждая. Различие состоит в том, какие осложнения появляются после перенесения инфекций, инициированных одним из двух типов вируса Коксаки.

После А-типа может развиться менингит и заболевания горла.

В-тип более опасен и грозит серьезными изменениями в головном мозге (психические и дегенеративные расстройства), сердечной и скелетных мышцах.

Симптомы

Появление маленьких болезненных пузырьков и язвочек (до 2 мм в диаметре) на слизистой оболочке рта, в большей степени на внутренней поверхности щек. Также возможно заболевание горла с появлением пузырьков на миндалинах.

Формирование небольших везикул (пузырьки с жидкостью) на ладонях, подошвенных поверхностях стоп, между пальцами. Такие элементы сыпи напоминают ветрянку. Затем они в небольшом количестве могут появляться на коже рук (предплечья) и ягодиц.

Зуд на коже при инфекции вирусом Коксаки отсутствует.

Температура сохраняется несколько дней, затем нормализуется (при условии классического течения инфекции).

Диспепсический синдром – развитие поноса, рвоты. Понос может быть до 5-10 раз в день, стул при этом жидкий, водянистый без патологических примесей (кровь, слизь или гной).

Как лечить

Вакцину от вируса Коксаки еще не изобрели. Лечение вируса проходит в основном симптоматическое и поддерживающее.

Никаких конкретных препаратов и средств в аптеке против Коксаки не найти, но если диагностировать проблему комплексно, можно с легкостью подобрать ряд эффективных лекарственных препаратов.

Прежде всего, не стоит забывать о правилах личной гигиены, чтобы свести к минимуму шансы распространения инфекции другим людям.

При обезвоживании следует выпивать норму воды, в которой нуждается организм человека. В этом случае и больше, и меньше может только навредить.

В случае наличия язвочек во рту и если есть болезнь горла, лечение включает использование местных антисептиков (леденцы от боли в горле, полоскание раствором фурацилина).

Сыпь на коже обрабатывается фукарцином или раствором бриллиантовой зелени (зеленка) для профилактики присоединения бактериальной инфекции.

Противовоспалительные средства для снижения боли в мышцах, головной боли и температуры – для детей оптимальными препаратами являются Ибупрофен и детский парацетамол в возрастных дозировках. Разовую дозу можно давать не чаще 3-4 раз в сутки после еды.

Обильное питье и растворы для оральной регидратации применяются в случае выраженной диареи и рвоты (Регидрон).

Противовирусные средства используются только при тяжелом течении инфекции (Амиксин).

Заметное улучшение состояния обычно наступает уже через 2-3 дня, в случае ухудшения состояния, появления признаков менингита (ригидность затылочных мышц), необходимо немедленно обратиться к врачу.

Как не заболеть

Для того, чтобы уберечь себя и свою семью от вируса Коксаки, нужно соблюдать личную гигиену, часто мыть руки, использовать антибактериальные спреи.

Кроме этого, важно держать обитель в чистоте, постоянно протирать пыль и проветривать комнаты, чтобы была циркуляция свежего воздуха.

Пытайтесь много не находится с людных местах, укрепляйте свой иммунитет витаминами и тело физическими упражнениями.