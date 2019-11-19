Хирурги-урологи из Львова сформируют пол годовалому ребенку-гермафродиту.

Операционная бригада хирургов-урологов Львовской областной детской больницы Охматдет прооперирует ребенока, который появился на свет и с мужскими, и с женскими половыми железами.

– Ни родители, ни врачи, к которым они обращались, не знали, кто у них растет: мальчик или девочка. Ведь внешние гениталии имели признаки двух полов: и мальчика, и девочки. Мы увидели, что у ребенка есть матка, справа маточная труба ведет к яичнику, а слева непонятная железа. Ее частичку мы направили на исследование в три разные лаборатории, и получили результат – это яичко. Итак, ребенок – истинный гермафродит, она имеет и женские, и мужские половые железы, – рассказал детский уролог Андрей Поцюрко.

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Специалисты установили, что у ребенка лучше развиты женские половые органы.

К слову, родители воспринимали ребенка, как девочку, и даже выбрали для нее женское имя.

Во время операции лапароскопически удалят яичко и сделают пластику наружных половых органов.

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